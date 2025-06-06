- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14 267
Profit Trade:
10 194 (71.45%)
Loss Trade:
4 073 (28.55%)
Best Trade:
1 091.10 AUD
Worst Trade:
-1 158.99 AUD
Profitto lordo:
59 642.63 AUD (2 442 866 pips)
Perdita lorda:
-37 533.04 AUD (1 380 965 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (48.71 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 523.74 AUD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.82
Long Trade:
6 557 (45.96%)
Short Trade:
7 710 (54.04%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.55 AUD
Profitto medio:
5.85 AUD
Perdita media:
-9.22 AUD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 882.09 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 882.09 AUD (21)
Crescita mensile:
8.25%
Previsione annuale:
100.13%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
365.81 AUD
Massimale:
2 042.55 AUD (21.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.41% (1 903.37 AUD)
Per equità:
32.06% (2 743.98 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4897
|AUDUSD
|2779
|AUDCAD
|2163
|NZDCAD
|1839
|AUDNZD
|1595
|GBPUSD
|777
|EURNZD
|87
|EURGBP
|33
|EURAUD
|22
|USDCAD
|22
|USDJPY
|20
|EURJPY
|11
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7.3K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|AUDNZD
|1.1K
|GBPUSD
|-461
|EURNZD
|117
|EURGBP
|128
|EURAUD
|-18
|USDCAD
|-30
|USDJPY
|0
|EURJPY
|-23
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|76K
|AUDUSD
|52K
|AUDCAD
|99K
|NZDCAD
|62K
|AUDNZD
|19K
|GBPUSD
|-6.8K
|EURNZD
|7.1K
|EURGBP
|2.2K
|EURAUD
|406
|USDCAD
|-45
|USDJPY
|282
|EURJPY
|-214
|GBPAUD
|1.2K
|GBPJPY
|27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 091.10 AUD
Worst Trade: -1 159 AUD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +48.71 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 882.09 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 417
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
JunoMarkets-Server
|1.12 × 25
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.71 × 164
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.81 × 58
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.75 × 8
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
Hello, welcome to TTM signal
- 99% automated trading with manaul order management
- Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
- Smart MARTINGALE recovery system
- Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
- Target 5-8% per Month or 100-200% per Year
- Typical Max Drawdown within 3-50%
- Recommended leverage 1:500
- Min deposit USD$3500
- Suggestion to withdraw partial profit every month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5 655%
15
97K
USD
USD
8.6K
AUD
AUD
223
97%
14 267
71%
100%
1.58
1.55
AUD
AUD
54%
1:500