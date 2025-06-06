SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TTM Stable Run 655
Chi Hang Lee

TTM Stable Run 655

Chi Hang Lee
0 recensioni
Affidabilità
223 settimane
15 / 97K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 5 655%
ICMarketsAU-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 267
Profit Trade:
10 194 (71.45%)
Loss Trade:
4 073 (28.55%)
Best Trade:
1 091.10 AUD
Worst Trade:
-1 158.99 AUD
Profitto lordo:
59 642.63 AUD (2 442 866 pips)
Perdita lorda:
-37 533.04 AUD (1 380 965 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (48.71 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 523.74 AUD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.82
Long Trade:
6 557 (45.96%)
Short Trade:
7 710 (54.04%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.55 AUD
Profitto medio:
5.85 AUD
Perdita media:
-9.22 AUD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 882.09 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 882.09 AUD (21)
Crescita mensile:
8.25%
Previsione annuale:
100.13%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
365.81 AUD
Massimale:
2 042.55 AUD (21.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.41% (1 903.37 AUD)
Per equità:
32.06% (2 743.98 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4897
AUDUSD 2779
AUDCAD 2163
NZDCAD 1839
AUDNZD 1595
GBPUSD 777
EURNZD 87
EURGBP 33
EURAUD 22
USDCAD 22
USDJPY 20
EURJPY 11
GBPAUD 6
GBPJPY 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7.3K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2K
AUDNZD 1.1K
GBPUSD -461
EURNZD 117
EURGBP 128
EURAUD -18
USDCAD -30
USDJPY 0
EURJPY -23
GBPAUD 9
GBPJPY 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 76K
AUDUSD 52K
AUDCAD 99K
NZDCAD 62K
AUDNZD 19K
GBPUSD -6.8K
EURNZD 7.1K
EURGBP 2.2K
EURAUD 406
USDCAD -45
USDJPY 282
EURJPY -214
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 091.10 AUD
Worst Trade: -1 159 AUD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +48.71 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 882.09 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
JunoMarkets-Server
1.12 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.75 × 8
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hello, welcome to TTM signal

  • 99% automated trading with manaul order management
  • Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
  • Smart MARTINGALE recovery system
  • Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
  • Target 5-8% per Month or 100-200% per Year
  • Typical Max Drawdown within 3-50%

  • Recommended leverage 1:500
  • Min deposit USD$3500
  • Suggestion to withdraw partial profit every month


Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.25 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.10 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 07:37
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TTM Stable Run 655
30USD al mese
5 655%
15
97K
USD
8.6K
AUD
223
97%
14 267
71%
100%
1.58
1.55
AUD
54%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.