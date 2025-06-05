SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Grow with me
Umair Khalil

Grow with me

Umair Khalil
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsAU-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
134 (75.28%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (24.72%)
En iyi işlem:
1 031.04 AUD
En kötü işlem:
-3 871.82 AUD
Brüt kâr:
11 316.86 AUD (707 065 pips)
Brüt zarar:
-9 952.59 AUD (145 561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (617.39 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
7 691.81 AUD (18)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
94.30%
Maks. mevduat yükü:
44.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
98 (55.06%)
Satış işlemleri:
80 (44.94%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
7.66 AUD
Ortalama kâr:
84.45 AUD
Ortalama zarar:
-226.20 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-351.83 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 667.52 AUD (5)
Aylık büyüme:
1.96%
Yıllık tahmin:
23.73%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.66 AUD
Maksimum:
7 667.52 AUD (36.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.73% (7 668.75 AUD)
Varlığa göre:
28.84% (5 947.66 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ORCL.NYSE 97
NVDA.NAS 22
AVGO.NAS 11
UNH.NYSE 8
IBM.NYSE 3
ABT.NYSE 3
CRM.NYSE 2
V.NYSE 2
PG.NYSE 2
INTC.NAS 2
VONG.NAS 2
WMT.NYSE 1
HD.NYSE 1
JNJ.NYSE 1
LOW.NYSE 1
XLI.NYSE 1
VYM.NYSE 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ORCL.NYSE 828
NVDA.NAS 130
AVGO.NAS 72
UNH.NYSE 22
IBM.NYSE 11
ABT.NYSE 24
CRM.NYSE 17
V.NYSE 4
PG.NYSE 6
INTC.NAS 38
VONG.NAS 3
WMT.NYSE 5
HD.NYSE 6
JNJ.NYSE 2
LOW.NYSE 4
XLI.NYSE 3
VYM.NYSE 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ORCL.NYSE 66K
NVDA.NAS 2.5K
AVGO.NAS 49K
UNH.NYSE 547
IBM.NYSE 35
ABT.NYSE 14K
CRM.NYSE 9.3K
V.NYSE 342
PG.NYSE 513
INTC.NAS 335
VONG.NAS 549
WMT.NYSE 394
HD.NYSE 535
JNJ.NYSE 206
LOW.NYSE 3.7K
XLI.NYSE 115
VYM.NYSE 138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 031.04 AUD
En kötü işlem: -3 872 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +617.39 AUD
Maksimum ardışık zarar: -351.83 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 16:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
Share of trading days is too low
2025.06.05 13:36
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 13:36
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.05 13:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 13:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Grow with me
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
21K
AUD
17
5%
178
75%
94%
1.13
7.66
AUD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.