Umair Khalil

Grow with me

Umair Khalil
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
131 (75.28%)
Perte trades:
43 (24.71%)
Meilleure transaction:
1 031.04 AUD
Pire transaction:
-3 871.82 AUD
Bénéfice brut:
11 303.48 AUD (705 543 pips)
Perte brute:
-9 950.27 AUD (144 841 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (617.39 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 691.81 AUD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
94.30%
Charge de dépôt maximale:
44.10%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
94 (54.02%)
Courts trades:
80 (45.98%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
7.78 AUD
Bénéfice moyen:
86.29 AUD
Perte moyenne:
-231.40 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-351.83 AUD)
Perte consécutive maximale:
-7 667.52 AUD (5)
Croissance mensuelle:
1.90%
Prévision annuelle:
23.10%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.66 AUD
Maximal:
7 667.52 AUD (36.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.73% (7 668.75 AUD)
Par fonds propres:
28.84% (5 947.66 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ORCL.NYSE 97
NVDA.NAS 22
AVGO.NAS 11
UNH.NYSE 8
IBM.NYSE 3
ABT.NYSE 3
CRM.NYSE 2
V.NYSE 2
PG.NYSE 2
INTC.NAS 2
WMT.NYSE 1
HD.NYSE 1
JNJ.NYSE 1
LOW.NYSE 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ORCL.NYSE 828
NVDA.NAS 130
AVGO.NAS 72
UNH.NYSE 22
IBM.NYSE 11
ABT.NYSE 24
CRM.NYSE 17
V.NYSE 4
PG.NYSE 6
INTC.NAS 38
WMT.NYSE 5
HD.NYSE 6
JNJ.NYSE 2
LOW.NYSE 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ORCL.NYSE 66K
NVDA.NAS 2.5K
AVGO.NAS 49K
UNH.NYSE 547
IBM.NYSE 35
ABT.NYSE 14K
CRM.NYSE 9.3K
V.NYSE 342
PG.NYSE 513
INTC.NAS 335
WMT.NYSE 394
HD.NYSE 535
JNJ.NYSE 206
LOW.NYSE 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 031.04 AUD
Pire transaction: -3 872 AUD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +617.39 AUD
Perte consécutive maximale: -351.83 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.08.28 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 16:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
Share of trading days is too low
2025.06.05 13:36
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 13:36
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.05 13:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 13:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Grow with me
30 USD par mois
7%
0
0
USD
21K
AUD
16
5%
174
75%
94%
1.13
7.78
AUD
29%
1:500
