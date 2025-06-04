- Büyüme
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
306 (83.83%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (16.16%)
En iyi işlem:
21.22 USD
En kötü işlem:
-24.07 USD
Brüt kâr:
492.38 USD (42 466 pips)
Brüt zarar:
-232.45 USD (20 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (23.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
97.94%
Maks. mevduat yükü:
69.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.58
Alış işlemleri:
200 (54.79%)
Satış işlemleri:
165 (45.21%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.61 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.28 USD (2)
Aylık büyüme:
9.33%
Yıllık tahmin:
113.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
34.31 USD (5.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.42% (34.40 USD)
Varlığa göre:
36.78% (219.20 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
GBPAUD
120
AUDUSD
86
NZDCAD
63
AUDCAD
63
EURGBP
33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
GBPAUD
90
AUDUSD
66
NZDCAD
34
AUDCAD
42
EURGBP
28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
GBPAUD
6.3K
AUDUSD
6.5K
NZDCAD
2.9K
AUDCAD
3.5K
EURGBP
2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mevduat yükü
Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 6
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
VTMarkets-Live 2
|0.60 × 15
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 111
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 21
|
StriforSVG-Live
|1.17 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.27 × 580
|
PlexyTrade-Server01
|1.30 × 10
|
Tickmill-Live
|1.49 × 2374
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.56 × 25
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|2.00 × 6
|
DooTechnology-Live
|2.16 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|2.28 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.42 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
Coinexx-Live
|2.71 × 48
The live signal for Steady Edge.
Do to the account size and minimum lot requirements, the risk per trade on this account is much higher than I would recommend. Generally, I would recommend risking 0.1% or 0.05% per trade. For a $10,000 account, that is $10 or $5, respectively.
Purchase here: https://www.mql5.com/en/market/product/139844
İnceleme yok
