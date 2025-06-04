SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Steady Edge
Jean-luc Lazet

Steady Edge

Jean-luc Lazet
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
306 (83.83%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (16.16%)
En iyi işlem:
21.22 USD
En kötü işlem:
-24.07 USD
Brüt kâr:
492.38 USD (42 466 pips)
Brüt zarar:
-232.45 USD (20 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (23.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
97.94%
Maks. mevduat yükü:
69.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.58
Alış işlemleri:
200 (54.79%)
Satış işlemleri:
165 (45.21%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.61 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.28 USD (2)
Aylık büyüme:
9.33%
Yıllık tahmin:
113.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
34.31 USD (5.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.42% (34.40 USD)
Varlığa göre:
36.78% (219.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 120
AUDUSD 86
NZDCAD 63
AUDCAD 63
EURGBP 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 90
AUDUSD 66
NZDCAD 34
AUDCAD 42
EURGBP 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 6.3K
AUDUSD 6.5K
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 3.5K
EURGBP 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.22 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 6
RannForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.29 × 7
Darwinex-Live
0.50 × 164
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
RoboForex-ECN
0.88 × 111
Exness-MT5Real5
1.14 × 21
StriforSVG-Live
1.17 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
1.27 × 580
PlexyTrade-Server01
1.30 × 10
Tickmill-Live
1.49 × 2374
VTMarkets-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.56 × 25
EvolveMarkets-MT5 Live Server
2.00 × 6
DooTechnology-Live
2.16 × 31
ICMarketsSC-MT5
2.28 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 3
ICTrading-MT5-4
2.42 × 19
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
Coinexx-Live
2.71 × 48
39 daha fazla...
The live signal for Steady Edge.

Do to the account size and minimum lot requirements, the risk per trade on this account is much higher than I would recommend. Generally, I would recommend risking 0.1% or 0.05% per trade. For a $10,000 account, that is $10 or $5, respectively. 

Purchase here: https://www.mql5.com/en/market/product/139844


İnceleme yok
Kopyala

