Jean-luc Lazet

Steady Edge

Jean-luc Lazet
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
305 (83.79%)
Perte trades:
59 (16.21%)
Meilleure transaction:
21.22 USD
Pire transaction:
-24.07 USD
Bénéfice brut:
491.67 USD (42 364 pips)
Perte brute:
-232.45 USD (20 733 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (23.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.96 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
97.94%
Charge de dépôt maximale:
69.91%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.56
Longs trades:
199 (54.67%)
Courts trades:
165 (45.33%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
1.61 USD
Perte moyenne:
-3.94 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-12.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.28 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.84%
Prévision annuelle:
119.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
34.31 USD (5.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.42% (34.40 USD)
Par fonds propres:
36.78% (219.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 120
AUDUSD 86
NZDCAD 63
AUDCAD 62
EURGBP 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 90
AUDUSD 66
NZDCAD 34
AUDCAD 41
EURGBP 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 6.3K
AUDUSD 6.5K
NZDCAD 2.9K
AUDCAD 3.4K
EURGBP 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.22 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.28 USD
Perte consécutive maximale: -12.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 6
RannForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.29 × 7
Darwinex-Live
0.51 × 162
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
RoboForex-ECN
0.90 × 109
Exness-MT5Real5
1.14 × 21
StriforSVG-Live
1.17 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
1.26 × 579
PlexyTrade-Server01
1.30 × 10
Tickmill-Live
1.49 × 2374
VTMarkets-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.56 × 25
EvolveMarkets-MT5 Live Server
2.00 × 6
DooTechnology-Live
2.16 × 31
ICMarketsSC-MT5
2.28 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 3
ICTrading-MT5-4
2.42 × 19
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
Coinexx-Live
2.71 × 48
39 plus...
The live signal for Steady Edge.

Do to the account size and minimum lot requirements, the risk per trade on this account is much higher than I would recommend. Generally, I would recommend risking 0.1% or 0.05% per trade. For a $10,000 account, that is $10 or $5, respectively. 

Purchase here: https://www.mql5.com/en/market/product/139844


Aucun avis
Copier

