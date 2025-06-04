SinyallerBölümler
Neni Arwanda

Telegraf

Neni Arwanda
0 inceleme
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -40%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
162 (62.06%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (37.93%)
En iyi işlem:
2 737.20 USD
En kötü işlem:
-1 518.00 USD
Brüt kâr:
18 894.51 USD (174 145 pips)
Brüt zarar:
-21 597.71 USD (189 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (1 888.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 043.90 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
87.71%
Maks. mevduat yükü:
20.22%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
112 (42.91%)
Satış işlemleri:
149 (57.09%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-10.36 USD
Ortalama kâr:
116.63 USD
Ortalama zarar:
-218.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-7 521.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 330.40 USD (6)
Aylık büyüme:
-46.27%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 591.88 USD
Maksimum:
8 350.40 USD (142.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.20% (6 705.56 USD)
Varlığa göre:
71.37% (8 321.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 144
USDJPY.dmb 25
GBPJPY.dmb 21
EURJPY.dmb 19
NZDJPY.dmb 15
AUDJPY.dmb 14
CHFJPY.dmb 6
CLR.dmb 4
USDCAD.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
GBPNZD.dmb 2
EURNZD.dmb 2
CADJPY.dmb 1
EURUSD.dmb 1
USDCHF.dmb 1
GBPCHF.dmb 1
EURCHF.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 4.1K
USDJPY.dmb -2.9K
GBPJPY.dmb -1.7K
EURJPY.dmb -1.5K
NZDJPY.dmb -480
AUDJPY.dmb 121
CHFJPY.dmb -293
CLR.dmb 36
USDCAD.dmb 27
AUDCHF.dmb 91
GBPNZD.dmb -163
EURNZD.dmb -128
CADJPY.dmb 9
EURUSD.dmb 32
USDCHF.dmb 10
GBPCHF.dmb 10
EURCHF.dmb 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 88K
USDJPY.dmb -46K
GBPJPY.dmb -27K
EURJPY.dmb -23K
NZDJPY.dmb -5.7K
AUDJPY.dmb 1.4K
CHFJPY.dmb -4.4K
CLR.dmb 40
USDCAD.dmb 404
AUDCHF.dmb 836
GBPNZD.dmb -528
EURNZD.dmb -400
CADJPY.dmb 147
EURUSD.dmb 327
USDCHF.dmb 91
GBPCHF.dmb 90
EURCHF.dmb 34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 737.20 USD
En kötü işlem: -1 518 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 888.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 521.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

comeback strong
İnceleme yok
2025.10.10 12:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 18:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 06:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
