Neni Arwanda

Telegraf

Neni Arwanda
0 recensioni
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2023 -40%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
162 (62.06%)
Loss Trade:
99 (37.93%)
Best Trade:
2 737.20 USD
Worst Trade:
-1 518.00 USD
Profitto lordo:
18 894.51 USD (174 145 pips)
Perdita lorda:
-21 597.71 USD (189 329 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 888.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 043.90 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
87.71%
Massimo carico di deposito:
20.22%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
112 (42.91%)
Short Trade:
149 (57.09%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-10.36 USD
Profitto medio:
116.63 USD
Perdita media:
-218.16 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-7 521.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 330.40 USD (6)
Crescita mensile:
-46.27%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 591.88 USD
Massimale:
8 350.40 USD (142.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.20% (6 705.56 USD)
Per equità:
71.37% (8 321.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 144
USDJPY.dmb 25
GBPJPY.dmb 21
EURJPY.dmb 19
NZDJPY.dmb 15
AUDJPY.dmb 14
CHFJPY.dmb 6
CLR.dmb 4
USDCAD.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
GBPNZD.dmb 2
EURNZD.dmb 2
CADJPY.dmb 1
EURUSD.dmb 1
USDCHF.dmb 1
GBPCHF.dmb 1
EURCHF.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 4.1K
USDJPY.dmb -2.9K
GBPJPY.dmb -1.7K
EURJPY.dmb -1.5K
NZDJPY.dmb -480
AUDJPY.dmb 121
CHFJPY.dmb -293
CLR.dmb 36
USDCAD.dmb 27
AUDCHF.dmb 91
GBPNZD.dmb -163
EURNZD.dmb -128
CADJPY.dmb 9
EURUSD.dmb 32
USDCHF.dmb 10
GBPCHF.dmb 10
EURCHF.dmb 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 88K
USDJPY.dmb -46K
GBPJPY.dmb -27K
EURJPY.dmb -23K
NZDJPY.dmb -5.7K
AUDJPY.dmb 1.4K
CHFJPY.dmb -4.4K
CLR.dmb 40
USDCAD.dmb 404
AUDCHF.dmb 836
GBPNZD.dmb -528
EURNZD.dmb -400
CADJPY.dmb 147
EURUSD.dmb 327
USDCHF.dmb 91
GBPCHF.dmb 90
EURCHF.dmb 34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 737.20 USD
Worst Trade: -1 518 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 888.62 USD
Massima perdita consecutiva: -7 521.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

comeback strong
Non ci sono recensioni
2025.10.10 12:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 18:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 06:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Telegraf
1000USD al mese
-40%
0
0
USD
5.4K
USD
94
0%
261
62%
88%
0.87
-10.36
USD
72%
1:400
