Neni Arwanda

Telegraf

Neni Arwanda
0 avis
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2023 -40%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
162 (62.06%)
Perte trades:
99 (37.93%)
Meilleure transaction:
2 737.20 USD
Pire transaction:
-1 518.00 USD
Bénéfice brut:
18 894.51 USD (174 145 pips)
Perte brute:
-21 597.71 USD (189 329 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (1 888.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 043.90 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
87.71%
Charge de dépôt maximale:
20.22%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
112 (42.91%)
Courts trades:
149 (57.09%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-10.36 USD
Bénéfice moyen:
116.63 USD
Perte moyenne:
-218.16 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-7 521.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 330.40 USD (6)
Croissance mensuelle:
-46.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 591.88 USD
Maximal:
8 350.40 USD (142.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.20% (6 705.56 USD)
Par fonds propres:
71.37% (8 321.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 144
USDJPY.dmb 25
GBPJPY.dmb 21
EURJPY.dmb 19
NZDJPY.dmb 15
AUDJPY.dmb 14
CHFJPY.dmb 6
CLR.dmb 4
USDCAD.dmb 2
AUDCHF.dmb 2
GBPNZD.dmb 2
EURNZD.dmb 2
CADJPY.dmb 1
EURUSD.dmb 1
USDCHF.dmb 1
GBPCHF.dmb 1
EURCHF.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 4.1K
USDJPY.dmb -2.9K
GBPJPY.dmb -1.7K
EURJPY.dmb -1.5K
NZDJPY.dmb -480
AUDJPY.dmb 121
CHFJPY.dmb -293
CLR.dmb 36
USDCAD.dmb 27
AUDCHF.dmb 91
GBPNZD.dmb -163
EURNZD.dmb -128
CADJPY.dmb 9
EURUSD.dmb 32
USDCHF.dmb 10
GBPCHF.dmb 10
EURCHF.dmb 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 88K
USDJPY.dmb -46K
GBPJPY.dmb -27K
EURJPY.dmb -23K
NZDJPY.dmb -5.7K
AUDJPY.dmb 1.4K
CHFJPY.dmb -4.4K
CLR.dmb 40
USDCAD.dmb 404
AUDCHF.dmb 836
GBPNZD.dmb -528
EURNZD.dmb -400
CADJPY.dmb 147
EURUSD.dmb 327
USDCHF.dmb 91
GBPCHF.dmb 90
EURCHF.dmb 34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 737.20 USD
Pire transaction: -1 518 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 888.62 USD
Perte consécutive maximale: -7 521.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

comeback strong
Aucun avis
2025.10.10 12:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 18:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 06:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Telegraf
1000 USD par mois
-40%
0
0
USD
5.4K
USD
94
0%
261
62%
88%
0.87
-10.36
USD
72%
1:400
