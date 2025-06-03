- Büyüme
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
141 (84.93%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (15.06%)
En iyi işlem:
5.61 USD
En kötü işlem:
-5.54 USD
Brüt kâr:
136.36 USD (19 521 pips)
Brüt zarar:
-48.21 USD (6 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (21.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.86 USD (29)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
89.43%
Maks. mevduat yükü:
9.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.88
Alış işlemleri:
77 (46.39%)
Satış işlemleri:
89 (53.61%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-1.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.78 USD (2)
Aylık büyüme:
1.56%
Yıllık tahmin:
18.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.19 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (11.19 USD)
Varlığa göre:
58.21% (198.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|74
|NZDCAD.s
|68
|AUDNZD.s
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.s
|44
|NZDCAD.s
|36
|AUDNZD.s
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.s
|6K
|NZDCAD.s
|5.2K
|AUDNZD.s
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.61 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
