- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
141 (84.93%)
Loss Trade:
25 (15.06%)
Best Trade:
5.61 USD
Worst Trade:
-5.54 USD
Profitto lordo:
136.36 USD (19 521 pips)
Perdita lorda:
-48.21 USD (6 698 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (21.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.86 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
89.43%
Massimo carico di deposito:
9.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.88
Long Trade:
77 (46.39%)
Short Trade:
89 (53.61%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-1.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.78 USD (2)
Crescita mensile:
1.56%
Previsione annuale:
18.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.19 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.53% (11.19 USD)
Per equità:
58.21% (198.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|74
|NZDCAD.s
|68
|AUDNZD.s
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.s
|44
|NZDCAD.s
|36
|AUDNZD.s
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.s
|6K
|NZDCAD.s
|5.2K
|AUDNZD.s
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.61 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.86 USD
Massima perdita consecutiva: -8.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
