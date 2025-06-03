SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EBC7972
Alexandre Paula Santos

Alexandre Paula Santos
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 35%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
141 (84.93%)
Loss Trade:
25 (15.06%)
Best Trade:
5.61 USD
Worst Trade:
-5.54 USD
Profitto lordo:
136.36 USD (19 521 pips)
Perdita lorda:
-48.21 USD (6 698 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (21.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.86 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
89.43%
Massimo carico di deposito:
9.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.88
Long Trade:
77 (46.39%)
Short Trade:
89 (53.61%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-1.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.78 USD (2)
Crescita mensile:
1.56%
Previsione annuale:
18.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.19 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.53% (11.19 USD)
Per equità:
58.21% (198.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.s 74
NZDCAD.s 68
AUDNZD.s 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.s 44
NZDCAD.s 36
AUDNZD.s 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.s 6K
NZDCAD.s 5.2K
AUDNZD.s 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.61 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.86 USD
Massima perdita consecutiva: -8.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.24 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 19:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 23:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
