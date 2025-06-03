SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LOVEmoni
Chulwon Park

LOVEmoni

0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
516
Kârla kapanan işlemler:
439 (85.07%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (14.92%)
En iyi işlem:
65.19 USD
En kötü işlem:
-35.09 USD
Brüt kâr:
1 168.39 USD (61 665 pips)
Brüt zarar:
-197.59 USD (6 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (119.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.84 USD (28)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.70
Alış işlemleri:
239 (46.32%)
Satış işlemleri:
277 (53.68%)
Kâr faktörü:
5.91
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.29 USD (2)
Aylık büyüme:
1.63%
Yıllık tahmin:
19.78%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
39.30 USD (3.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.71% (39.54 USD)
Varlığa göre:
14.18% (342.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 241
GBPUSD 116
USDCAD 88
AUDUSD 62
GBPJPY 8
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 233
GBPUSD 176
USDCAD 42
AUDUSD 517
GBPJPY 4
NZDUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
GBPUSD 15K
USDCAD 7K
AUDUSD 12K
GBPJPY 675
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.19 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +119.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.18 × 71
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.81 × 6622
Exness-MT5Real8
0.83 × 885
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
FPMarkets-Live
1.14 × 71
121 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LOVEmoni
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
2.5K
USD
51
84%
516
85%
100%
5.91
1.88
USD
14%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.