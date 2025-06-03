Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 16 itexsys-Platform 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-2 0.18 × 71 ICMarketsEU-MT5-4 0.22 × 9 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 XMTrading-MT5 3 0.71 × 5586 StriforLLC-Live 0.72 × 18 ICMarketsSC-MT5 0.81 × 6622 Exness-MT5Real8 0.83 × 885 Exness-MT5Real12 0.83 × 147 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 HFMarketsGlobal-Live1 1.06 × 119 FPMarkets-Live 1.14 × 71 121 daha fazla...