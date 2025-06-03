SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LOVEmoni
Chulwon Park

LOVEmoni

Chulwon Park
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
515
Bénéfice trades:
439 (85.24%)
Perte trades:
76 (14.76%)
Meilleure transaction:
65.19 USD
Pire transaction:
-35.09 USD
Bénéfice brut:
1 168.39 USD (61 665 pips)
Perte brute:
-197.43 USD (6 602 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (119.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
233.84 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.61%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
24.71
Longs trades:
238 (46.21%)
Courts trades:
277 (53.79%)
Facteur de profit:
5.92
Rendement attendu:
1.89 USD
Bénéfice moyen:
2.66 USD
Perte moyenne:
-2.60 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.29 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.64%
Prévision annuelle:
19.84%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.50 USD
Maximal:
39.30 USD (3.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.71% (39.54 USD)
Par fonds propres:
14.18% (342.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 241
GBPUSD 116
USDCAD 88
AUDUSD 61
GBPJPY 8
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 233
GBPUSD 176
USDCAD 42
AUDUSD 517
GBPJPY 4
NZDUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
GBPUSD 15K
USDCAD 7K
AUDUSD 12K
GBPJPY 675
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.19 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +119.65 USD
Perte consécutive maximale: -1.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.18 × 71
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.81 × 6622
Exness-MT5Real8
0.83 × 885
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
FPMarkets-Live
1.14 × 71
121 plus...
Aucun avis
