- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
516
Profit Trade:
439 (85.07%)
Loss Trade:
77 (14.92%)
Best Trade:
65.19 USD
Worst Trade:
-35.09 USD
Profitto lordo:
1 168.39 USD (61 665 pips)
Perdita lorda:
-197.59 USD (6 602 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (119.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.84 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.61%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.70
Long Trade:
239 (46.32%)
Short Trade:
277 (53.68%)
Fattore di profitto:
5.91
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.29 USD (2)
Crescita mensile:
1.63%
Previsione annuale:
19.78%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
39.30 USD (3.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.71% (39.54 USD)
Per equità:
14.18% (342.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|GBPUSD
|116
|USDCAD
|88
|AUDUSD
|62
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|233
|GBPUSD
|176
|USDCAD
|42
|AUDUSD
|517
|GBPJPY
|4
|NZDUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|15K
|USDCAD
|7K
|AUDUSD
|12K
|GBPJPY
|675
|NZDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.19 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +119.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 16
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.18 × 71
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.81 × 6622
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 885
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
FPMarkets-Live
|1.14 × 71
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
68%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
51
84%
516
85%
100%
5.91
1.88
USD
USD
14%
1:500