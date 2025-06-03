SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LOVEmoni
Chulwon Park

LOVEmoni

Chulwon Park
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
516
Profit Trade:
439 (85.07%)
Loss Trade:
77 (14.92%)
Best Trade:
65.19 USD
Worst Trade:
-35.09 USD
Profitto lordo:
1 168.39 USD (61 665 pips)
Perdita lorda:
-197.59 USD (6 602 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (119.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.84 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.61%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.70
Long Trade:
239 (46.32%)
Short Trade:
277 (53.68%)
Fattore di profitto:
5.91
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.29 USD (2)
Crescita mensile:
1.63%
Previsione annuale:
19.78%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
39.30 USD (3.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.71% (39.54 USD)
Per equità:
14.18% (342.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 241
GBPUSD 116
USDCAD 88
AUDUSD 62
GBPJPY 8
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 233
GBPUSD 176
USDCAD 42
AUDUSD 517
GBPJPY 4
NZDUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
GBPUSD 15K
USDCAD 7K
AUDUSD 12K
GBPJPY 675
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.19 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +119.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.18 × 71
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5586
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.81 × 6622
Exness-MT5Real8
0.83 × 885
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
FPMarkets-Live
1.14 × 71
121 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LOVEmoni
30USD al mese
68%
0
0
USD
2.5K
USD
51
84%
516
85%
100%
5.91
1.88
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.