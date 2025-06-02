SinyallerBölümler
Omeh Philip

BIGFISH ENT

Omeh Philip
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 125%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
277
Kârla kapanan işlemler:
225 (81.22%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (18.77%)
En iyi işlem:
41.90 USD
En kötü işlem:
-32.89 USD
Brüt kâr:
592.17 USD (41 306 pips)
Brüt zarar:
-456.18 USD (29 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (69.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.05 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
82.60%
Maks. mevduat yükü:
13.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
205 (74.01%)
Satış işlemleri:
72 (25.99%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-8.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-281.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.40 USD (12)
Aylık büyüme:
6.58%
Yıllık tahmin:
79.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.03 USD
Maksimum:
281.40 USD (106.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.75% (281.40 USD)
Varlığa göre:
25.35% (277.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 137
GBPUSD 81
EURUSD 43
XAUUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 330
GBPUSD -223
EURUSD 26
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 23K
GBPUSD -9.9K
EURUSD -1.4K
XAUUSD 371
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.90 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +69.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.40 USD

