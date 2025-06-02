- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
277
Kârla kapanan işlemler:
225 (81.22%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (18.77%)
En iyi işlem:
41.90 USD
En kötü işlem:
-32.89 USD
Brüt kâr:
592.17 USD (41 306 pips)
Brüt zarar:
-456.18 USD (29 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (69.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.05 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
82.60%
Maks. mevduat yükü:
13.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
205 (74.01%)
Satış işlemleri:
72 (25.99%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-8.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-281.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.40 USD (12)
Aylık büyüme:
6.58%
Yıllık tahmin:
79.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.03 USD
Maksimum:
281.40 USD (106.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.75% (281.40 USD)
Varlığa göre:
25.35% (277.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|137
|GBPUSD
|81
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|330
|GBPUSD
|-223
|EURUSD
|26
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|23K
|GBPUSD
|-9.9K
|EURUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|371
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.90 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +69.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
125%
0
0
USD
USD
804
USD
USD
22
99%
277
81%
83%
1.29
0.49
USD
USD
26%
1:500