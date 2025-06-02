SegnaliSezioni
Omeh Philip

BIGFISH ENT

Omeh Philip
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 125%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
225 (81.22%)
Loss Trade:
52 (18.77%)
Best Trade:
41.90 USD
Worst Trade:
-32.89 USD
Profitto lordo:
592.17 USD (41 306 pips)
Perdita lorda:
-456.18 USD (29 094 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (69.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
82.60%
Massimo carico di deposito:
13.70%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
205 (74.01%)
Short Trade:
72 (25.99%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-8.77 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-281.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.40 USD (12)
Crescita mensile:
7.05%
Previsione annuale:
85.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.03 USD
Massimale:
281.40 USD (106.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.75% (281.40 USD)
Per equità:
25.35% (277.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 137
GBPUSD 81
EURUSD 43
XAUUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 330
GBPUSD -223
EURUSD 26
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 23K
GBPUSD -9.9K
EURUSD -1.4K
XAUUSD 371
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.90 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +69.11 USD
Massima perdita consecutiva: -281.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Non ci sono recensioni
2025.07.07 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 14:03
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 13:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 13:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 13:03
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 10.89% of days out of the 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
