- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
225 (81.22%)
Loss Trade:
52 (18.77%)
Best Trade:
41.90 USD
Worst Trade:
-32.89 USD
Profitto lordo:
592.17 USD (41 306 pips)
Perdita lorda:
-456.18 USD (29 094 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (69.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
82.60%
Massimo carico di deposito:
13.70%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
205 (74.01%)
Short Trade:
72 (25.99%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-8.77 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-281.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.40 USD (12)
Crescita mensile:
7.05%
Previsione annuale:
85.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.03 USD
Massimale:
281.40 USD (106.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.75% (281.40 USD)
Per equità:
25.35% (277.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|137
|GBPUSD
|81
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|330
|GBPUSD
|-223
|EURUSD
|26
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|23K
|GBPUSD
|-9.9K
|EURUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|371
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.90 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +69.11 USD
Massima perdita consecutiva: -281.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Non ci sono recensioni
