İşlemler:
758
Kârla kapanan işlemler:
573 (75.59%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (24.41%)
En iyi işlem:
160.82 USD
En kötü işlem:
-151.29 USD
Brüt kâr:
2 376.27 USD (82 767 pips)
Brüt zarar:
-1 475.40 USD (72 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (59.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
400.60 USD (22)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
45.16%
Maks. mevduat yükü:
9.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
151 (19.92%)
Satış işlemleri:
607 (80.08%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-107.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.78 USD (2)
Aylık büyüme:
9.99%
Yıllık tahmin:
121.18%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.24 USD
Maksimum:
236.57 USD (22.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.65% (236.25 USD)
Varlığa göre:
22.14% (845.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|AUDUSD
|100
|EURUSD
|98
|USDCAD
|69
|GBPUSD
|36
|EURAUD
|36
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-170
|AUDUSD
|240
|EURUSD
|243
|USDCAD
|134
|GBPUSD
|360
|EURAUD
|104
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|-5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-14K
|AUDUSD
|5.8K
|EURUSD
|6.1K
|USDCAD
|4.2K
|GBPUSD
|4.2K
|EURAUD
|4.7K
|EURJPY
|-760
|GBPJPY
|-783
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.82 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +59.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
itexsys-Platform
|0.00 × 2
EverestCM-Live
|0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 163
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 8235
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5654
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
Exness-MT5Real8
|0.82 × 903
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
13%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
37
44%
758
75%
45%
1.61
1.19
USD
USD
23%
1:500