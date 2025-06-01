SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ironman
Karim Wazed

Ironman

Karim Wazed
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
758
Kârla kapanan işlemler:
573 (75.59%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (24.41%)
En iyi işlem:
160.82 USD
En kötü işlem:
-151.29 USD
Brüt kâr:
2 376.27 USD (82 767 pips)
Brüt zarar:
-1 475.40 USD (72 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (59.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
400.60 USD (22)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
45.16%
Maks. mevduat yükü:
9.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
151 (19.92%)
Satış işlemleri:
607 (80.08%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-107.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.78 USD (2)
Aylık büyüme:
9.99%
Yıllık tahmin:
121.18%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.24 USD
Maksimum:
236.57 USD (22.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.65% (236.25 USD)
Varlığa göre:
22.14% (845.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 417
AUDUSD 100
EURUSD 98
USDCAD 69
GBPUSD 36
EURAUD 36
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -170
AUDUSD 240
EURUSD 243
USDCAD 134
GBPUSD 360
EURAUD 104
EURJPY -5
GBPJPY -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -14K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 6.1K
USDCAD 4.2K
GBPUSD 4.2K
EURAUD 4.7K
EURJPY -760
GBPJPY -783
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.82 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +59.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 163
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 8235
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.82 × 903
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
131 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.25 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ironman
Ayda 1000 USD
13%
0
0
USD
4.1K
USD
37
44%
758
75%
45%
1.61
1.19
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.