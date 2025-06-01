SegnaliSezioni
Karim Wazed

Ironman

Karim Wazed
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
758
Profit Trade:
573 (75.59%)
Loss Trade:
185 (24.41%)
Best Trade:
160.82 USD
Worst Trade:
-151.29 USD
Profitto lordo:
2 376.27 USD (82 767 pips)
Perdita lorda:
-1 475.40 USD (72 819 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (59.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
400.60 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
45.16%
Massimo carico di deposito:
9.16%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
151 (19.92%)
Short Trade:
607 (80.08%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-7.98 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-107.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.78 USD (2)
Crescita mensile:
9.99%
Previsione annuale:
121.18%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.24 USD
Massimale:
236.57 USD (22.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.65% (236.25 USD)
Per equità:
22.14% (845.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 417
AUDUSD 100
EURUSD 98
USDCAD 69
GBPUSD 36
EURAUD 36
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -170
AUDUSD 240
EURUSD 243
USDCAD 134
GBPUSD 360
EURAUD 104
EURJPY -5
GBPJPY -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 6.1K
USDCAD 4.2K
GBPUSD 4.2K
EURAUD 4.7K
EURJPY -760
GBPJPY -783
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.82 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +59.52 USD
Massima perdita consecutiva: -107.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 163
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 8235
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.82 × 903
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
131 più
Non ci sono recensioni
2025.08.25 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
