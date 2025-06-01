- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
758
Profit Trade:
573 (75.59%)
Loss Trade:
185 (24.41%)
Best Trade:
160.82 USD
Worst Trade:
-151.29 USD
Profitto lordo:
2 376.27 USD (82 767 pips)
Perdita lorda:
-1 475.40 USD (72 819 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (59.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
400.60 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
45.16%
Massimo carico di deposito:
9.16%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
151 (19.92%)
Short Trade:
607 (80.08%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-7.98 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-107.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.78 USD (2)
Crescita mensile:
9.99%
Previsione annuale:
121.18%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.24 USD
Massimale:
236.57 USD (22.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.65% (236.25 USD)
Per equità:
22.14% (845.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|AUDUSD
|100
|EURUSD
|98
|USDCAD
|69
|GBPUSD
|36
|EURAUD
|36
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-170
|AUDUSD
|240
|EURUSD
|243
|USDCAD
|134
|GBPUSD
|360
|EURAUD
|104
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|-5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|AUDUSD
|5.8K
|EURUSD
|6.1K
|USDCAD
|4.2K
|GBPUSD
|4.2K
|EURAUD
|4.7K
|EURJPY
|-760
|GBPJPY
|-783
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.82 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +59.52 USD
Massima perdita consecutiva: -107.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 163
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 8235
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5654
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 903
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
13%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
37
44%
758
75%
45%
1.61
1.19
USD
USD
23%
1:500