Karim Wazed

Ironman

Karim Wazed
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
755
Bénéfice trades:
571 (75.62%)
Perte trades:
184 (24.37%)
Meilleure transaction:
160.82 USD
Pire transaction:
-151.29 USD
Bénéfice brut:
2 278.45 USD (82 261 pips)
Perte brute:
-1 434.51 USD (72 624 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (59.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
400.60 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
45.16%
Charge de dépôt maximale:
9.16%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.57
Longs trades:
148 (19.60%)
Courts trades:
607 (80.40%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
1.12 USD
Bénéfice moyen:
3.99 USD
Perte moyenne:
-7.80 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-107.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-199.78 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.50%
Prévision annuelle:
105.79%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
194.24 USD
Maximal:
236.57 USD (22.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.65% (236.25 USD)
Par fonds propres:
22.14% (845.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 417
AUDUSD 100
EURUSD 98
USDCAD 69
EURAUD 36
GBPUSD 33
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -170
AUDUSD 240
EURUSD 243
USDCAD 134
EURAUD 104
GBPUSD 305
EURJPY -5
GBPJPY -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 6.1K
USDCAD 4.2K
EURAUD 4.7K
GBPUSD 3.9K
EURJPY -760
GBPJPY -783
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.82 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +59.52 USD
Perte consécutive maximale: -107.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 163
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 8235
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.82 × 903
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
131 plus...
Aucun avis
2025.08.25 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ironman
1000 USD par mois
12%
0
0
USD
4K
USD
37
44%
755
75%
45%
1.58
1.12
USD
23%
1:500
