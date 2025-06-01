SinyallerBölümler
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Phillip Tay Evaluation Zoneless

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
411
Kârla kapanan işlemler:
282 (68.61%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (31.39%)
En iyi işlem:
70.84 USD
En kötü işlem:
-121.16 USD
Brüt kâr:
2 632.50 USD (185 544 pips)
Brüt zarar:
-1 755.07 USD (121 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (306.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
666.58 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
40.69%
Maks. mevduat yükü:
100.84%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
387 (94.16%)
Satış işlemleri:
24 (5.84%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
2.13 USD
Ortalama kâr:
9.34 USD
Ortalama zarar:
-13.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-83.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.90 USD (6)
Aylık büyüme:
60.99%
Yıllık tahmin:
740.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
477.52 USD
Maksimum:
511.39 USD (218.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.95% (367.32 USD)
Varlığa göre:
76.52% (86.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 215
Nasdaq- 87
HangSeng- 51
DowJones- 23
USDCAD 12
EURUSD 9
XAGUSD 8
Nikkei- 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 903
Nasdaq- 205
HangSeng- -326
DowJones- 59
USDCAD -4
EURUSD 1
XAGUSD 52
Nikkei- -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 63K
Nasdaq- 12K
HangSeng- -20K
DowJones- 6.7K
USDCAD -85
EURUSD 59
XAGUSD 3.1K
Nikkei- -891
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.84 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +306.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.61 USD

