SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Phillip Tay Evaluation Zoneless
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Phillip Tay Evaluation Zoneless

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
411
Profit Trade:
282 (68.61%)
Loss Trade:
129 (31.39%)
Best Trade:
70.84 USD
Worst Trade:
-121.16 USD
Profitto lordo:
2 632.50 USD (185 544 pips)
Perdita lorda:
-1 755.07 USD (121 920 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (306.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
666.58 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
40.69%
Massimo carico di deposito:
100.84%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
387 (94.16%)
Short Trade:
24 (5.84%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
2.13 USD
Profitto medio:
9.34 USD
Perdita media:
-13.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-83.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-217.90 USD (6)
Crescita mensile:
60.99%
Previsione annuale:
740.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
477.52 USD
Massimale:
511.39 USD (218.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.95% (367.32 USD)
Per equità:
76.52% (86.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 215
Nasdaq- 87
HangSeng- 51
DowJones- 23
USDCAD 12
EURUSD 9
XAGUSD 8
Nikkei- 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 903
Nasdaq- 205
HangSeng- -326
DowJones- 59
USDCAD -4
EURUSD 1
XAGUSD 52
Nikkei- -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 63K
Nasdaq- 12K
HangSeng- -20K
DowJones- 6.7K
USDCAD -85
EURUSD 59
XAGUSD 3.1K
Nikkei- -891
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.84 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +306.95 USD
Massima perdita consecutiva: -83.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 03:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 23:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Phillip Tay Evaluation Zoneless
30USD al mese
-62%
0
0
USD
112
USD
19
0%
411
68%
41%
1.49
2.13
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.