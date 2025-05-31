SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Neatik Noe
Aurelien Quiedeville

Neatik Noe

Aurelien Quiedeville
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
397
Kârla kapanan işlemler:
309 (77.83%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (22.17%)
En iyi işlem:
17.24 EUR
En kötü işlem:
-40.25 EUR
Brüt kâr:
1 326.09 EUR (79 144 pips)
Brüt zarar:
-1 079.38 EUR (60 506 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (74.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
75.88 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
10.26%
Maks. mevduat yükü:
4.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
221 (55.67%)
Satış işlemleri:
176 (44.33%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.62 EUR
Ortalama kâr:
4.29 EUR
Ortalama zarar:
-12.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-167.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-167.67 EUR (5)
Aylık büyüme:
11.67%
Yıllık tahmin:
145.13%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.59 EUR
Maksimum:
248.34 EUR (20.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.08% (248.20 EUR)
Varlığa göre:
7.80% (76.87 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 397
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 281
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.24 EUR
En kötü işlem: -40 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +74.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -167.67 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.16 04:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 11:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 06:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Neatik Noe
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
1.2K
EUR
18
96%
397
77%
10%
1.22
0.62
EUR
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.