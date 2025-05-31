- Crescita
Trade:
397
Profit Trade:
309 (77.83%)
Loss Trade:
88 (22.17%)
Best Trade:
17.24 EUR
Worst Trade:
-40.25 EUR
Profitto lordo:
1 326.09 EUR (79 144 pips)
Perdita lorda:
-1 079.38 EUR (60 506 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (74.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
75.88 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
10.26%
Massimo carico di deposito:
4.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
221 (55.67%)
Short Trade:
176 (44.33%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.62 EUR
Profitto medio:
4.29 EUR
Perdita media:
-12.27 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-167.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-167.67 EUR (5)
Crescita mensile:
11.67%
Previsione annuale:
145.13%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.59 EUR
Massimale:
248.34 EUR (20.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.08% (248.20 EUR)
Per equità:
7.80% (76.87 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|397
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|281
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Non ci sono recensioni
