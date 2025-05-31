SignauxSections
Aurelien Quiedeville

Neatik Noe

Aurelien Quiedeville
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
397
Bénéfice trades:
309 (77.83%)
Perte trades:
88 (22.17%)
Meilleure transaction:
17.24 EUR
Pire transaction:
-40.25 EUR
Bénéfice brut:
1 326.09 EUR (79 144 pips)
Perte brute:
-1 079.38 EUR (60 506 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (74.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
75.88 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
10.26%
Charge de dépôt maximale:
4.14%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
221 (55.67%)
Courts trades:
176 (44.33%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.62 EUR
Bénéfice moyen:
4.29 EUR
Perte moyenne:
-12.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-167.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-167.67 EUR (5)
Croissance mensuelle:
11.67%
Prévision annuelle:
145.13%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96.59 EUR
Maximal:
248.34 EUR (20.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.08% (248.20 EUR)
Par fonds propres:
7.80% (76.87 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 397
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 281
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.24 EUR
Pire transaction: -40 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +74.60 EUR
Perte consécutive maximale: -167.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Aucun avis
2025.09.16 04:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 11:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 06:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
Copier

