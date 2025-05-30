SinyallerBölümler
Hans Raj Goswami

IMForexPRO

Hans Raj Goswami
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 584%
Exness-MT5Real28
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 161
Kârla kapanan işlemler:
1 985 (91.85%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (8.14%)
En iyi işlem:
410.50 USD
En kötü işlem:
-580.00 USD
Brüt kâr:
11 957.50 USD (20 107 659 pips)
Brüt zarar:
-3 427.62 USD (492 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
198 (824.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 454.00 USD (184)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
47.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
993 (45.95%)
Satış işlemleri:
1 168 (54.05%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
3.95 USD
Ortalama kâr:
6.02 USD
Ortalama zarar:
-19.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-77.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 846.91 USD (9)
Aylık büyüme:
26.26%
Yıllık tahmin:
318.63%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 182.77 USD (39.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.29% (2 182.77 USD)
Varlığa göre:
48.52% (4 548.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 480
USOILm 451
EURAUDm 273
GBPUSDm 223
BTCUSDm 162
AUDUSDm 117
USDCHFm 113
USDJPYm 88
USDCADm 59
GBPAUDm 58
ETHUSDm 55
EURGBPm 44
XAUUSDm 14
CADCHFm 12
GBPCHFm 4
NZDUSDm 3
AUDNZDm 2
NZDCHFm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 1K
USOILm 2.6K
EURAUDm 820
GBPUSDm -181
BTCUSDm 1.4K
AUDUSDm 582
USDCHFm 295
USDJPYm 739
USDCADm 61
GBPAUDm 185
ETHUSDm 150
EURGBPm 581
XAUUSDm 230
CADCHFm 48
GBPCHFm 13
NZDUSDm 10
AUDNZDm 2
NZDCHFm 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 47K
USOILm 132K
EURAUDm 51K
GBPUSDm 4.1K
BTCUSDm 8.6M
AUDUSDm 13K
USDCHFm 18K
USDJPYm 15K
USDCADm 4.3K
GBPAUDm 14K
ETHUSDm 93K
EURGBPm 4K
XAUUSDm 65K
CADCHFm 854
GBPCHFm 555
NZDUSDm 234
AUDNZDm 34
NZDCHFm 2
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +410.50 USD
En kötü işlem: -580 USD
Maksimum ardışık kazanç: 184
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +824.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 23:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 18:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
