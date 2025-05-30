SignauxSections
Hans Raj Goswami

IMForexPRO

Hans Raj Goswami
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 582%
Exness-MT5Real28
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 149
Bénéfice trades:
1 976 (91.94%)
Perte trades:
173 (8.05%)
Meilleure transaction:
410.50 USD
Pire transaction:
-580.00 USD
Bénéfice brut:
11 843.64 USD (19 998 679 pips)
Perte brute:
-3 338.83 USD (444 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
196 (813.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 454.00 USD (184)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
47.27%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
983 (45.74%)
Courts trades:
1 166 (54.26%)
Facteur de profit:
3.55
Rendement attendu:
3.96 USD
Bénéfice moyen:
5.99 USD
Perte moyenne:
-19.30 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-77.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 846.91 USD (9)
Croissance mensuelle:
26.13%
Prévision annuelle:
317.04%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 182.77 USD (39.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.29% (2 182.77 USD)
Par fonds propres:
48.52% (4 548.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 480
USOILm 446
EURAUDm 273
GBPUSDm 223
BTCUSDm 161
AUDUSDm 117
USDCHFm 113
USDJPYm 86
USDCADm 59
GBPAUDm 58
ETHUSDm 51
EURGBPm 44
XAUUSDm 14
CADCHFm 12
GBPCHFm 4
NZDUSDm 3
AUDNZDm 2
NZDCHFm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 1K
USOILm 2.6K
EURAUDm 820
GBPUSDm -181
BTCUSDm 1.4K
AUDUSDm 582
USDCHFm 295
USDJPYm 677
USDCADm 61
GBPAUDm 185
ETHUSDm 232
EURGBPm 581
XAUUSDm 230
CADCHFm 48
GBPCHFm 13
NZDUSDm 10
AUDNZDm 2
NZDCHFm 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 47K
USOILm 130K
EURAUDm 51K
GBPUSDm 4.1K
BTCUSDm 8.5M
AUDUSDm 13K
USDCHFm 18K
USDJPYm 15K
USDCADm 4.3K
GBPAUDm 14K
ETHUSDm 135K
EURGBPm 4K
XAUUSDm 65K
CADCHFm 854
GBPCHFm 555
NZDUSDm 234
AUDNZDm 34
NZDCHFm 2
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +410.50 USD
Pire transaction: -580 USD
Gains consécutifs maximales: 184
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +813.45 USD
Perte consécutive maximale: -77.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real28" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 23:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 18:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
