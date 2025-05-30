SegnaliSezioni
Hans Raj Goswami

IMForexPRO

Hans Raj Goswami
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 584%
Exness-MT5Real28
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 161
Profit Trade:
1 985 (91.85%)
Loss Trade:
176 (8.14%)
Best Trade:
410.50 USD
Worst Trade:
-580.00 USD
Profitto lordo:
11 957.50 USD (20 107 659 pips)
Perdita lorda:
-3 427.62 USD (492 306 pips)
Vincite massime consecutive:
198 (824.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 454.00 USD (184)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
47.27%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
993 (45.95%)
Short Trade:
1 168 (54.05%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
3.95 USD
Profitto medio:
6.02 USD
Perdita media:
-19.48 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-77.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 846.91 USD (9)
Crescita mensile:
26.26%
Previsione annuale:
318.63%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 182.77 USD (39.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.29% (2 182.77 USD)
Per equità:
48.52% (4 548.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 480
USOILm 451
EURAUDm 273
GBPUSDm 223
BTCUSDm 162
AUDUSDm 117
USDCHFm 113
USDJPYm 88
USDCADm 59
GBPAUDm 58
ETHUSDm 55
EURGBPm 44
XAUUSDm 14
CADCHFm 12
GBPCHFm 4
NZDUSDm 3
AUDNZDm 2
NZDCHFm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 1K
USOILm 2.6K
EURAUDm 820
GBPUSDm -181
BTCUSDm 1.4K
AUDUSDm 582
USDCHFm 295
USDJPYm 739
USDCADm 61
GBPAUDm 185
ETHUSDm 150
EURGBPm 581
XAUUSDm 230
CADCHFm 48
GBPCHFm 13
NZDUSDm 10
AUDNZDm 2
NZDCHFm 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 47K
USOILm 132K
EURAUDm 51K
GBPUSDm 4.1K
BTCUSDm 8.6M
AUDUSDm 13K
USDCHFm 18K
USDJPYm 15K
USDCADm 4.3K
GBPAUDm 14K
ETHUSDm 93K
EURGBPm 4K
XAUUSDm 65K
CADCHFm 854
GBPCHFm 555
NZDUSDm 234
AUDNZDm 34
NZDCHFm 2
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +410.50 USD
Worst Trade: -580 USD
Vincite massime consecutive: 184
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +824.43 USD
Massima perdita consecutiva: -77.20 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 23:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 18:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
