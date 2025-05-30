- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
173 (72.99%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (27.00%)
En iyi işlem:
40.72 USD
En kötü işlem:
-111.86 USD
Brüt kâr:
1 694.72 USD (142 796 pips)
Brüt zarar:
-1 403.37 USD (132 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (199.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.79 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
80.68%
Maks. mevduat yükü:
15.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
137 (57.81%)
Satış işlemleri:
100 (42.19%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
9.80 USD
Ortalama zarar:
-21.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-159.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.62 USD (4)
Aylık büyüme:
12.59%
Yıllık tahmin:
152.70%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
172.18 USD (13.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.36% (172.18 USD)
Varlığa göre:
30.41% (338.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|EURUSD
|39
|archived
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|180
|EURUSD
|14
|archived
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-3.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
22
98%
237
72%
81%
1.20
1.23
USD
USD
30%
1:500