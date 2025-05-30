SegnaliSezioni
Mahmud

Junica Hybrid

Mahmud
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 31%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
173 (72.99%)
Loss Trade:
64 (27.00%)
Best Trade:
40.72 USD
Worst Trade:
-111.86 USD
Profitto lordo:
1 694.72 USD (142 796 pips)
Perdita lorda:
-1 403.37 USD (132 163 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (199.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.79 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
80.68%
Massimo carico di deposito:
15.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
137 (57.81%)
Short Trade:
100 (42.19%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
9.80 USD
Perdita media:
-21.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-159.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.62 USD (4)
Crescita mensile:
12.96%
Previsione annuale:
157.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
172.18 USD (13.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.36% (172.18 USD)
Per equità:
30.41% (338.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 195
EURUSD 39
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 180
EURUSD 14
archived 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
EURUSD -3.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.72 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +199.79 USD
Massima perdita consecutiva: -159.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 più
Non ci sono recensioni
2025.08.04 04:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Junica Hybrid
30USD al mese
31%
0
0
USD
1.1K
USD
22
98%
237
72%
81%
1.20
1.23
USD
30%
1:500
