- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
173 (72.99%)
Loss Trade:
64 (27.00%)
Best Trade:
40.72 USD
Worst Trade:
-111.86 USD
Profitto lordo:
1 694.72 USD (142 796 pips)
Perdita lorda:
-1 403.37 USD (132 163 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (199.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.79 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
80.68%
Massimo carico di deposito:
15.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
137 (57.81%)
Short Trade:
100 (42.19%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
9.80 USD
Perdita media:
-21.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-159.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.62 USD (4)
Crescita mensile:
12.96%
Previsione annuale:
157.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
172.18 USD (13.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.36% (172.18 USD)
Per equità:
30.41% (338.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|EURUSD
|39
|archived
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|180
|EURUSD
|14
|archived
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-3.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.72 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +199.79 USD
Massima perdita consecutiva: -159.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
