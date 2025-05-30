SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nexus Multicurrency Trend
Andres Felipe Restrepo Ruiz

Nexus Multicurrency Trend

Andres Felipe Restrepo Ruiz
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
46 (45.54%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (54.46%)
En iyi işlem:
395.01 USD
En kötü işlem:
-110.75 USD
Brüt kâr:
2 936.64 USD (31 410 pips)
Brüt zarar:
-2 050.94 USD (25 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (203.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
395.01 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.91%
Maks. mevduat yükü:
6.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
52 (51.49%)
Satış işlemleri:
49 (48.51%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
8.77 USD
Ortalama kâr:
63.84 USD
Ortalama zarar:
-37.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-187.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.70 USD (4)
Aylık büyüme:
1.03%
Yıllık tahmin:
12.45%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
341.82 USD (7.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.87% (278.99 USD)
Varlığa göre:
3.20% (122.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 31
AUDUSD 17
GBPUSD 11
.USTECHCash 11
EURGBP 10
NZDUSD 8
USDCAD 7
AUDCAD 5
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 726
AUDUSD -239
GBPUSD 182
.USTECHCash -325
EURGBP 115
NZDUSD 245
USDCAD 103
AUDCAD 41
NZDCAD 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.3K
AUDUSD -2K
GBPUSD 1.6K
.USTECHCash -8K
EURGBP 700
NZDUSD 3.9K
USDCAD 2.1K
AUDCAD 901
NZDCAD 900
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +395.01 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +203.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -187.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 17
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.61 × 4192
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.22 × 23
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 807
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 1767
62 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

NEXUS MULTICURRENCY SIGNAL SERVICE - PROFESSIONAL DIVERSIFIED TRADING

Advanced Multi-Asset Trading Signals Powered by Nexus EA v3.0

Professional signal service featuring live trades from our advanced Nexus MultiCurrency EA v3.0, designed for long-term stability and consistent growth across multiple markets.

KEY FEATURES:

  • Multi-Asset Portfolio: Live signals from major forex pairs (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, NZDUSD, USDCAD, AUDUSD) plus NASDAQ for enhanced diversification
  • Advanced Algorithm: Proprietary ADX Cloud technology with optimized RSI parameters for high-probability entries and reduced false signals
  • Enhanced Risk Management: Linear Recovery Mode 2.0 with intelligent position sizing and controlled drawdown management
  • Proven Performance: 6+ years of development with v3.0 improvements showing enhanced profit-to-drawdown ratios

WHAT YOU GET:

  • Real-time signal alerts with complete trade details
  • Professional execution from live account with real money
  • Diversified exposure across forex and indices
  • Pre-calculated position sizes and risk management
  • Transparent performance tracking and statistics

IDEAL FOR:

  • Traders seeking consistent, long-term growth
  • Busy professionals wanting automated diversification
  • Risk-conscious investors prioritizing capital preservation

REQUIREMENTS:

  • Minimum Account: $500 recommended
  • Copy Ratio: 1:1 recommended for optimal results

RISK DISCLAIMER:

Trading involves substantial risk. Past performance doesn't guarantee future results. Only trade with money you can afford to lose.

Professional signal service powered by advanced technology for consistent, diversified market exposure.

İnceleme yok
2025.07.16 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 16:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nexus Multicurrency Trend
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
7.2K
USD
21
90%
101
45%
98%
1.43
8.77
USD
7%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.