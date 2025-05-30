- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
46 (45.54%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (54.46%)
En iyi işlem:
395.01 USD
En kötü işlem:
-110.75 USD
Brüt kâr:
2 936.64 USD (31 410 pips)
Brüt zarar:
-2 050.94 USD (25 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (203.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
395.01 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.91%
Maks. mevduat yükü:
6.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
52 (51.49%)
Satış işlemleri:
49 (48.51%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
8.77 USD
Ortalama kâr:
63.84 USD
Ortalama zarar:
-37.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-187.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.70 USD (4)
Aylık büyüme:
1.03%
Yıllık tahmin:
12.45%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
341.82 USD (7.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.87% (278.99 USD)
Varlığa göre:
3.20% (122.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|17
|GBPUSD
|11
|.USTECHCash
|11
|EURGBP
|10
|NZDUSD
|8
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|726
|AUDUSD
|-239
|GBPUSD
|182
|.USTECHCash
|-325
|EURGBP
|115
|NZDUSD
|245
|USDCAD
|103
|AUDCAD
|41
|NZDCAD
|37
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.3K
|AUDUSD
|-2K
|GBPUSD
|1.6K
|.USTECHCash
|-8K
|EURGBP
|700
|NZDUSD
|3.9K
|USDCAD
|2.1K
|AUDCAD
|901
|NZDCAD
|900
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +395.01 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +203.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -187.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFX-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real12
|0.00 × 17
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
RoboForex-ECN
|0.61 × 4192
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
ICMarkets-MT5
|0.91 × 11
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
FusionMarkets-Live
|1.00 × 20
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
Exness-MT5Real7
|1.22 × 23
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 807
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 1767
NEXUS MULTICURRENCY SIGNAL SERVICE - PROFESSIONAL DIVERSIFIED TRADING
Advanced Multi-Asset Trading Signals Powered by Nexus EA v3.0
Professional signal service featuring live trades from our advanced Nexus MultiCurrency EA v3.0, designed for long-term stability and consistent growth across multiple markets.
KEY FEATURES:
- Multi-Asset Portfolio: Live signals from major forex pairs (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, NZDUSD, USDCAD, AUDUSD) plus NASDAQ for enhanced diversification
- Advanced Algorithm: Proprietary ADX Cloud technology with optimized RSI parameters for high-probability entries and reduced false signals
- Enhanced Risk Management: Linear Recovery Mode 2.0 with intelligent position sizing and controlled drawdown management
- Proven Performance: 6+ years of development with v3.0 improvements showing enhanced profit-to-drawdown ratios
WHAT YOU GET:
- Real-time signal alerts with complete trade details
- Professional execution from live account with real money
- Diversified exposure across forex and indices
- Pre-calculated position sizes and risk management
- Transparent performance tracking and statistics
IDEAL FOR:
- Traders seeking consistent, long-term growth
- Busy professionals wanting automated diversification
- Risk-conscious investors prioritizing capital preservation
REQUIREMENTS:
- Minimum Account: $500 recommended
- Copy Ratio: 1:1 recommended for optimal results
RISK DISCLAIMER:
Trading involves substantial risk. Past performance doesn't guarantee future results. Only trade with money you can afford to lose.
Professional signal service powered by advanced technology for consistent, diversified market exposure.
İnceleme yok
