SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Small Asset Trading
Zhi Li Lu

Small Asset Trading

Zhi Li Lu
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
FOREX.comGlobalCN-Live 534
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
60 (68.18%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (31.82%)
En iyi işlem:
110.90 USD
En kötü işlem:
-39.47 USD
Brüt kâr:
281.38 USD (15 037 pips)
Brüt zarar:
-203.53 USD (8 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (70.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.80 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
97.60%
Maks. mevduat yükü:
99.97%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
62 (70.45%)
Satış işlemleri:
26 (29.55%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
4.69 USD
Ortalama zarar:
-7.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-40.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.86 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.87%
Yıllık tahmin:
-34.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.68 USD
Maksimum:
74.94 USD (43.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.60% (59.68 USD)
Varlığa göre:
73.76% (113.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 28
USDJPY 20
XAGUSD 10
罗素2000指数 8
美铜 8
澳大利亞指数 6
中国飞鹤 3
XAUUSD 2
美国原油 - 现货. 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -17
USDJPY 21
XAGUSD -4
罗素2000指数 114
美铜 9
澳大利亞指数 29
中国飞鹤 -75
XAUUSD -4
美国原油 - 现货. -3
NZDUSD 2
USDCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 901
USDJPY 4K
XAGUSD 154
罗素2000指数 1.1K
美铜 884
澳大利亞指数 441
中国飞鹤 -434
XAUUSD -396
美国原油 - 现货. -320
NZDUSD 201
USDCHF 48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.90 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +70.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comGlobalCN-Live 534" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.73 × 15
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 00:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Small Asset Trading
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
208
USD
25
0%
88
68%
98%
1.38
0.88
USD
74%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.