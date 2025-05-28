- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
60 (68.18%)
Loss Trade:
28 (31.82%)
Best Trade:
110.90 USD
Worst Trade:
-39.47 USD
Profitto lordo:
281.38 USD (15 037 pips)
Perdita lorda:
-203.53 USD (8 406 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (70.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
97.60%
Massimo carico di deposito:
99.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
62 (70.45%)
Short Trade:
26 (29.55%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
4.69 USD
Perdita media:
-7.27 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-40.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.86 USD (5)
Crescita mensile:
-2.87%
Previsione annuale:
-34.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.68 USD
Massimale:
74.94 USD (43.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.60% (59.68 USD)
Per equità:
73.76% (113.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|28
|USDJPY
|20
|XAGUSD
|10
|罗素2000指数
|8
|美铜
|8
|澳大利亞指数
|6
|中国飞鹤
|3
|XAUUSD
|2
|美国原油 - 现货.
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-17
|USDJPY
|21
|XAGUSD
|-4
|罗素2000指数
|114
|美铜
|9
|澳大利亞指数
|29
|中国飞鹤
|-75
|XAUUSD
|-4
|美国原油 - 现货.
|-3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|901
|USDJPY
|4K
|XAGUSD
|154
|罗素2000指数
|1.1K
|美铜
|884
|澳大利亞指数
|441
|中国飞鹤
|-434
|XAUUSD
|-396
|美国原油 - 现货.
|-320
|NZDUSD
|201
|USDCHF
|48
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.90 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +70.30 USD
Massima perdita consecutiva: -40.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comGlobalCN-Live 534" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.73 × 15
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
25
0%
88
68%
98%
1.38
0.88
USD
USD
74%
1:100