Zhi Li Lu

Small Asset Trading

Zhi Li Lu
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 34%
FOREX.comGlobalCN-Live 534
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
60 (68.18%)
Loss Trade:
28 (31.82%)
Best Trade:
110.90 USD
Worst Trade:
-39.47 USD
Profitto lordo:
281.38 USD (15 037 pips)
Perdita lorda:
-203.53 USD (8 406 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (70.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
97.60%
Massimo carico di deposito:
99.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
62 (70.45%)
Short Trade:
26 (29.55%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
4.69 USD
Perdita media:
-7.27 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-40.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.86 USD (5)
Crescita mensile:
-2.87%
Previsione annuale:
-34.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.68 USD
Massimale:
74.94 USD (43.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.60% (59.68 USD)
Per equità:
73.76% (113.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 28
USDJPY 20
XAGUSD 10
罗素2000指数 8
美铜 8
澳大利亞指数 6
中国飞鹤 3
XAUUSD 2
美国原油 - 现货. 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -17
USDJPY 21
XAGUSD -4
罗素2000指数 114
美铜 9
澳大利亞指数 29
中国飞鹤 -75
XAUUSD -4
美国原油 - 现货. -3
NZDUSD 2
USDCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 901
USDJPY 4K
XAGUSD 154
罗素2000指数 1.1K
美铜 884
澳大利亞指数 441
中国飞鹤 -434
XAUUSD -396
美国原油 - 现货. -320
NZDUSD 201
USDCHF 48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.90 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +70.30 USD
Massima perdita consecutiva: -40.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comGlobalCN-Live 534" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.73 × 15
Non ci sono recensioni
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 00:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Small Asset Trading
30USD al mese
34%
0
0
USD
208
USD
25
0%
88
68%
98%
1.38
0.88
USD
74%
1:100
