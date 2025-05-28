SignauxSections
Zhi Li Lu

Small Asset Trading

Zhi Li Lu
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
FOREX.comGlobalCN-Live 534
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
60 (68.18%)
Perte trades:
28 (31.82%)
Meilleure transaction:
110.90 USD
Pire transaction:
-39.47 USD
Bénéfice brut:
281.38 USD (15 037 pips)
Perte brute:
-203.53 USD (8 406 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (70.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
125.80 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
97.60%
Charge de dépôt maximale:
99.97%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.04
Longs trades:
62 (70.45%)
Courts trades:
26 (29.55%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
4.69 USD
Perte moyenne:
-7.27 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-40.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.86 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.87%
Prévision annuelle:
-34.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.68 USD
Maximal:
74.94 USD (43.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.60% (59.68 USD)
Par fonds propres:
73.76% (113.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 28
USDJPY 20
XAGUSD 10
罗素2000指数 8
美铜 8
澳大利亞指数 6
中国飞鹤 3
XAUUSD 2
美国原油 - 现货. 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -17
USDJPY 21
XAGUSD -4
罗素2000指数 114
美铜 9
澳大利亞指数 29
中国飞鹤 -75
XAUUSD -4
美国原油 - 现货. -3
NZDUSD 2
USDCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 901
USDJPY 4K
XAGUSD 154
罗素2000指数 1.1K
美铜 884
澳大利亞指数 441
中国飞鹤 -434
XAUUSD -396
美国原油 - 现货. -320
NZDUSD 201
USDCHF 48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FOREX.comGlobalCN-Live 534" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.73 × 15
Aucun avis
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 00:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Small Asset Trading
30 USD par mois
34%
0
0
USD
208
USD
25
0%
88
68%
98%
1.38
0.88
USD
74%
1:100
Copier

