Fort Knox Global Inc.

Fort Knox Global

Fort Knox Global Inc.
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
MasadaInvestments-Live
1:5
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
640 (89.26%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (10.74%)
En iyi işlem:
249.05 USD
En kötü işlem:
-374.14 USD
Brüt kâr:
5 589.60 USD (44 997 pips)
Brüt zarar:
-2 130.43 USD (16 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (343.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
500.85 USD (23)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
111.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.66
Alış işlemleri:
484 (67.50%)
Satış işlemleri:
233 (32.50%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
4.82 USD
Ortalama kâr:
8.73 USD
Ortalama zarar:
-27.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-82.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-399.64 USD (2)
Aylık büyüme:
3.97%
Yıllık tahmin:
48.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
451.65 USD (7.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.22% (451.65 USD)
Varlığa göre:
17.81% (2 300.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.b 716
USDJPY.b 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.b 3.5K
USDJPY.b 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.b 29K
USDJPY.b -19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.05 USD
En kötü işlem: -374 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +343.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MasadaInvestments-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 16:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:5 - 1:20
2025.06.20 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 20:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 04:01
Share of trading days is too low
2025.05.28 04:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 02:56
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.9% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fort Knox Global
Ayda 2500 USD
16%
0
0
USD
55K
USD
19
0%
717
89%
100%
2.62
4.82
USD
18%
1:5
