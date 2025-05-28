SegnaliSezioni
Fort Knox Global Inc.

Fort Knox Global

Fort Knox Global Inc.
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2500 USD al mese
crescita dal 2025 16%
MasadaInvestments-Live
1:5
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
717
Profit Trade:
640 (89.26%)
Loss Trade:
77 (10.74%)
Best Trade:
249.05 USD
Worst Trade:
-374.14 USD
Profitto lordo:
5 589.60 USD (44 997 pips)
Perdita lorda:
-2 130.43 USD (16 004 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (343.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
500.85 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
111.57%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
7.66
Long Trade:
484 (67.50%)
Short Trade:
233 (32.50%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
4.82 USD
Profitto medio:
8.73 USD
Perdita media:
-27.67 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-82.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-399.64 USD (2)
Crescita mensile:
4.02%
Previsione annuale:
48.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
451.65 USD (7.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (451.65 USD)
Per equità:
17.81% (2 300.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.b 716
USDJPY.b 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.b 3.5K
USDJPY.b 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.b 29K
USDJPY.b -19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.05 USD
Worst Trade: -374 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +343.91 USD
Massima perdita consecutiva: -82.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MasadaInvestments-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 16:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:5 - 1:20
2025.06.20 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 20:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 04:01
Share of trading days is too low
2025.05.28 04:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 02:56
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.9% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
