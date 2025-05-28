SignauxSections
Fort Knox Global Inc.

Fort Knox Global

Fort Knox Global Inc.
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2500 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
MasadaInvestments-Live
1:5
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
711
Bénéfice trades:
634 (89.17%)
Perte trades:
77 (10.83%)
Meilleure transaction:
249.05 USD
Pire transaction:
-374.14 USD
Bénéfice brut:
5 519.67 USD (44 782 pips)
Perte brute:
-2 130.43 USD (16 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (343.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
500.85 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
111.57%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
7.50
Longs trades:
478 (67.23%)
Courts trades:
233 (32.77%)
Facteur de profit:
2.59
Rendement attendu:
4.77 USD
Bénéfice moyen:
8.71 USD
Perte moyenne:
-27.67 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-82.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-399.64 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.89%
Prévision annuelle:
47.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
451.65 USD (7.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.22% (451.65 USD)
Par fonds propres:
17.81% (2 300.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.b 710
USDJPY.b 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.b 3.4K
USDJPY.b 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.b 29K
USDJPY.b -19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.05 USD
Pire transaction: -374 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +343.91 USD
Perte consécutive maximale: -82.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MasadaInvestments-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 16:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:5 - 1:20
2025.06.20 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 20:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 04:01
Share of trading days is too low
2025.05.28 04:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 02:56
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.9% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fort Knox Global
2500 USD par mois
16%
0
0
USD
55K
USD
19
0%
711
89%
100%
2.59
4.77
USD
18%
1:5
