Lo Thi Mai Loan

EA TITAN BREAKER

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 133 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
140 (65.42%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (34.58%)
En iyi işlem:
11.56 USD
En kötü işlem:
-14.26 USD
Brüt kâr:
325.11 USD (277 667 pips)
Brüt zarar:
-198.28 USD (153 381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (42.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.18 USD (17)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
2.74%
Maks. mevduat yükü:
42.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
3.80
Alış işlemleri:
113 (52.80%)
Satış işlemleri:
101 (47.20%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-2.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-31.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.42 USD (4)
Aylık büyüme:
4.10%
Yıllık tahmin:
50.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.42 USD (9.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.27% (31.40 USD)
Varlığa göre:
2.42% (8.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 155
USTEC 59
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 132
USTEC -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 129K
USTEC -4.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.56 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.41 × 350
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
2025.08.01 07:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA TITAN BREAKER
Ayda 133 USD
44%
0
0
USD
507
USD
20
99%
214
65%
3%
1.63
0.59
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.