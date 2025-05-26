SegnaliSezioni
Lo Thi Mai Loan

EA TITAN BREAKER

Lo Thi Mai Loan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 133 USD al mese
crescita dal 2025 44%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
140 (65.42%)
Loss Trade:
74 (34.58%)
Best Trade:
11.56 USD
Worst Trade:
-14.26 USD
Profitto lordo:
325.11 USD (277 667 pips)
Perdita lorda:
-198.28 USD (153 381 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (42.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.18 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
2.74%
Massimo carico di deposito:
42.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
113 (52.80%)
Short Trade:
101 (47.20%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-2.68 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-31.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.42 USD (4)
Crescita mensile:
4.10%
Previsione annuale:
50.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.42 USD (9.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.27% (31.40 USD)
Per equità:
2.42% (8.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 155
USTEC 59
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 132
USTEC -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 129K
USTEC -4.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.56 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.18 USD
Massima perdita consecutiva: -31.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.41 × 350
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
Quantum Scalper EA
Non ci sono recensioni
2025.08.01 07:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
