Trade:
214
Profit Trade:
140 (65.42%)
Loss Trade:
74 (34.58%)
Best Trade:
11.56 USD
Worst Trade:
-14.26 USD
Profitto lordo:
325.11 USD (277 667 pips)
Perdita lorda:
-198.28 USD (153 381 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (42.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.18 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
2.74%
Massimo carico di deposito:
42.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
113 (52.80%)
Short Trade:
101 (47.20%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-2.68 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-31.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.42 USD (4)
Crescita mensile:
4.10%
Previsione annuale:
50.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.42 USD (9.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.27% (31.40 USD)
Per equità:
2.42% (8.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|155
|USTEC
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|132
|USTEC
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|129K
|USTEC
|-4.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +11.56 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.18 USD
Massima perdita consecutiva: -31.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|15.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|19.41 × 350
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.78 × 41
Quantum Scalper EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
133USD al mese
44%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
20
99%
214
65%
3%
1.63
0.59
USD
USD
10%
1:500