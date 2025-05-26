SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA TITAN BREAKER
Lo Thi Mai Loan

EA TITAN BREAKER

Lo Thi Mai Loan
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 133 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
214
Bénéfice trades:
140 (65.42%)
Perte trades:
74 (34.58%)
Meilleure transaction:
11.56 USD
Pire transaction:
-14.26 USD
Bénéfice brut:
325.11 USD (277 667 pips)
Perte brute:
-198.28 USD (153 381 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (42.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.18 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
2.74%
Charge de dépôt maximale:
42.08%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
3.80
Longs trades:
113 (52.80%)
Courts trades:
101 (47.20%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
2.32 USD
Perte moyenne:
-2.68 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-31.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.42 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.10%
Prévision annuelle:
50.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
33.42 USD (9.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.27% (31.40 USD)
Par fonds propres:
2.42% (8.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 155
USTEC 59
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 132
USTEC -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 129K
USTEC -4.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.56 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +42.18 USD
Perte consécutive maximale: -31.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.32 × 349
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
Quantum Scalper EA
Aucun avis
2025.08.01 07:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.