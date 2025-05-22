SinyallerBölümler
CFX STEADY GROWTH
Ibrahim Siraz

CFX STEADY GROWTH

Ibrahim Siraz
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
470 (89.35%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (10.65%)
En iyi işlem:
69.88 USD
En kötü işlem:
-228.03 USD
Brüt kâr:
4 716.81 USD (85 974 pips)
Brüt zarar:
-2 501.67 USD (38 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (520.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
520.81 USD (39)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
99.32%
Maks. mevduat yükü:
3.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.85
Alış işlemleri:
246 (46.77%)
Satış işlemleri:
280 (53.23%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-44.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-173.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.03 USD (1)
Aylık büyüme:
2.73%
Yıllık tahmin:
35.24%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
323.47 USD (12.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.77% (258.29 USD)
Varlığa göre:
14.05% (743.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 64
EURNZD 49
NZDCAD 46
EURGBP 45
NZDUSD 41
USDCAD 39
USDCHF 32
CADCHF 28
EURAUD 26
GBPUSD 24
EURUSD 23
AUDUSD 21
GBPCHF 20
GBPAUD 16
GBPCAD 15
EURCAD 12
AUDNZD 8
AUDCHF 8
XAUUSD 7
USDSGD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 294
EURNZD 182
NZDCAD 36
EURGBP 204
NZDUSD 275
USDCAD 232
USDCHF -180
CADCHF 164
EURAUD 11
GBPUSD 277
EURUSD 305
AUDUSD 25
GBPCHF 208
GBPAUD -84
GBPCAD -57
EURCAD 274
AUDNZD 4
AUDCHF 27
XAUUSD 0
USDSGD 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.8K
EURNZD 7K
NZDCAD 4.2K
EURGBP -543
NZDUSD 4.1K
USDCAD 5K
USDCHF -106
CADCHF 2.3K
EURAUD 1.6K
GBPUSD 4.1K
EURUSD 2.4K
AUDUSD 1.7K
GBPCHF 1.9K
GBPAUD -862
GBPCAD -1K
EURCAD 4.2K
AUDNZD 786
AUDCHF 394
XAUUSD 340
USDSGD 252
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.88 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +520.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.59 × 243
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 183
itexsys-Platform
1.14 × 14
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
88 daha fazla...
This is a transparent and disciplined trading journey focused on consistent growth with smart risk. We believe in learning, adapting, and growing together through well-tested strategies and proven Expert Advisors (EAs).

Our approach combines medium- and low-risk EAs with solid risk management to build long-term equity growth.
All accounts are monitored closely, and performance is reviewed regularly to ensure stability and sustainability
İnceleme yok
2025.07.10 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CFX STEADY GROWTH
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
11K
USD
22
97%
526
89%
99%
1.88
4.21
USD
14%
1:500
