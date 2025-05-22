- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
470 (89.35%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (10.65%)
En iyi işlem:
69.88 USD
En kötü işlem:
-228.03 USD
Brüt kâr:
4 716.81 USD (85 974 pips)
Brüt zarar:
-2 501.67 USD (38 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (520.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
520.81 USD (39)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
99.32%
Maks. mevduat yükü:
3.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.85
Alış işlemleri:
246 (46.77%)
Satış işlemleri:
280 (53.23%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
10.04 USD
Ortalama zarar:
-44.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-173.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.03 USD (1)
Aylık büyüme:
2.73%
Yıllık tahmin:
35.24%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
323.47 USD (12.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.77% (258.29 USD)
Varlığa göre:
14.05% (743.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|64
|EURNZD
|49
|NZDCAD
|46
|EURGBP
|45
|NZDUSD
|41
|USDCAD
|39
|USDCHF
|32
|CADCHF
|28
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|21
|GBPCHF
|20
|GBPAUD
|16
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|12
|AUDNZD
|8
|AUDCHF
|8
|XAUUSD
|7
|USDSGD
|2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|294
|EURNZD
|182
|NZDCAD
|36
|EURGBP
|204
|NZDUSD
|275
|USDCAD
|232
|USDCHF
|-180
|CADCHF
|164
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|277
|EURUSD
|305
|AUDUSD
|25
|GBPCHF
|208
|GBPAUD
|-84
|GBPCAD
|-57
|EURCAD
|274
|AUDNZD
|4
|AUDCHF
|27
|XAUUSD
|0
|USDSGD
|20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.8K
|EURNZD
|7K
|NZDCAD
|4.2K
|EURGBP
|-543
|NZDUSD
|4.1K
|USDCAD
|5K
|USDCHF
|-106
|CADCHF
|2.3K
|EURAUD
|1.6K
|GBPUSD
|4.1K
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|1.7K
|GBPCHF
|1.9K
|GBPAUD
|-862
|GBPCAD
|-1K
|EURCAD
|4.2K
|AUDNZD
|786
|AUDCHF
|394
|XAUUSD
|340
|USDSGD
|252
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.88 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +520.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
Darwinex-Live
|0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
AronGroups-Server
|0.57 × 7
VTMarkets-Live
|0.59 × 243
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 183
itexsys-Platform
|1.14 × 14
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
This is a transparent and disciplined trading journey focused on consistent growth with smart risk. We believe in learning, adapting, and growing together through well-tested strategies and proven Expert Advisors (EAs).
Our approach combines medium- and low-risk EAs with solid risk management to build long-term equity growth.
All accounts are monitored closely, and performance is reviewed regularly to ensure stability and sustainability
İnceleme yok
