SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CFX STEADY GROWTH
Ibrahim Siraz

CFX STEADY GROWTH

Ibrahim Siraz
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
525
Bénéfice trades:
469 (89.33%)
Perte trades:
56 (10.67%)
Meilleure transaction:
69.88 USD
Pire transaction:
-228.03 USD
Bénéfice brut:
4 651.12 USD (85 374 pips)
Perte brute:
-2 501.67 USD (38 329 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (520.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
520.81 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
99.32%
Charge de dépôt maximale:
3.40%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.64
Longs trades:
245 (46.67%)
Courts trades:
280 (53.33%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
4.09 USD
Bénéfice moyen:
9.92 USD
Perte moyenne:
-44.67 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-173.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-228.03 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.39%
Prévision annuelle:
29.17%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
323.47 USD (12.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.77% (258.29 USD)
Par fonds propres:
14.05% (743.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 64
EURNZD 49
NZDCAD 46
EURGBP 45
NZDUSD 41
USDCAD 39
USDCHF 32
CADCHF 28
EURAUD 26
GBPUSD 23
EURUSD 23
AUDUSD 21
GBPCHF 20
GBPAUD 16
GBPCAD 15
EURCAD 12
AUDNZD 8
AUDCHF 8
XAUUSD 7
USDSGD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 294
EURNZD 182
NZDCAD 36
EURGBP 204
NZDUSD 275
USDCAD 232
USDCHF -180
CADCHF 164
EURAUD 11
GBPUSD 211
EURUSD 305
AUDUSD 25
GBPCHF 208
GBPAUD -84
GBPCAD -57
EURCAD 274
AUDNZD 4
AUDCHF 27
XAUUSD 0
USDSGD 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.8K
EURNZD 7K
NZDCAD 4.2K
EURGBP -543
NZDUSD 4.1K
USDCAD 5K
USDCHF -106
CADCHF 2.3K
EURAUD 1.6K
GBPUSD 3.5K
EURUSD 2.4K
AUDUSD 1.7K
GBPCHF 1.9K
GBPAUD -862
GBPCAD -1K
EURCAD 4.2K
AUDNZD 786
AUDCHF 394
XAUUSD 340
USDSGD 252
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.88 USD
Pire transaction: -228 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +520.81 USD
Perte consécutive maximale: -173.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.50 × 163
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.59 × 243
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
OxSecurities-Live
0.85 × 13
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 183
itexsys-Platform
1.14 × 14
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
88 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is a transparent and disciplined trading journey focused on consistent growth with smart risk. We believe in learning, adapting, and growing together through well-tested strategies and proven Expert Advisors (EAs).

Our approach combines medium- and low-risk EAs with solid risk management to build long-term equity growth.
All accounts are monitored closely, and performance is reviewed regularly to ensure stability and sustainability
Aucun avis
2025.07.10 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CFX STEADY GROWTH
30 USD par mois
44%
0
0
USD
11K
USD
22
97%
525
89%
99%
1.85
4.09
USD
14%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.