Ibrahim Siraz

CFX STEADY GROWTH

Ibrahim Siraz
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 45%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
470 (89.35%)
Loss Trade:
56 (10.65%)
Best Trade:
69.88 USD
Worst Trade:
-228.03 USD
Profitto lordo:
4 716.81 USD (85 974 pips)
Perdita lorda:
-2 501.67 USD (38 329 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (520.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.81 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
99.32%
Massimo carico di deposito:
3.40%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
246 (46.77%)
Short Trade:
280 (53.23%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
10.04 USD
Perdita media:
-44.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-173.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.03 USD (1)
Crescita mensile:
2.90%
Previsione annuale:
35.24%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
323.47 USD (12.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.77% (258.29 USD)
Per equità:
14.05% (743.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 64
EURNZD 49
NZDCAD 46
EURGBP 45
NZDUSD 41
USDCAD 39
USDCHF 32
CADCHF 28
EURAUD 26
GBPUSD 24
EURUSD 23
AUDUSD 21
GBPCHF 20
GBPAUD 16
GBPCAD 15
EURCAD 12
AUDNZD 8
AUDCHF 8
XAUUSD 7
USDSGD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 294
EURNZD 182
NZDCAD 36
EURGBP 204
NZDUSD 275
USDCAD 232
USDCHF -180
CADCHF 164
EURAUD 11
GBPUSD 277
EURUSD 305
AUDUSD 25
GBPCHF 208
GBPAUD -84
GBPCAD -57
EURCAD 274
AUDNZD 4
AUDCHF 27
XAUUSD 0
USDSGD 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.8K
EURNZD 7K
NZDCAD 4.2K
EURGBP -543
NZDUSD 4.1K
USDCAD 5K
USDCHF -106
CADCHF 2.3K
EURAUD 1.6K
GBPUSD 4.1K
EURUSD 2.4K
AUDUSD 1.7K
GBPCHF 1.9K
GBPAUD -862
GBPCAD -1K
EURCAD 4.2K
AUDNZD 786
AUDCHF 394
XAUUSD 340
USDSGD 252
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.88 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +520.81 USD
Massima perdita consecutiva: -173.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.59 × 243
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 183
itexsys-Platform
1.14 × 14
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
88 più
This is a transparent and disciplined trading journey focused on consistent growth with smart risk. We believe in learning, adapting, and growing together through well-tested strategies and proven Expert Advisors (EAs).

Our approach combines medium- and low-risk EAs with solid risk management to build long-term equity growth.
All accounts are monitored closely, and performance is reviewed regularly to ensure stability and sustainability
Non ci sono recensioni
2025.07.10 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CFX STEADY GROWTH
30USD al mese
45%
0
0
USD
11K
USD
22
97%
526
89%
99%
1.88
4.21
USD
14%
1:500
