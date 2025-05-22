- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
470 (89.35%)
Loss Trade:
56 (10.65%)
Best Trade:
69.88 USD
Worst Trade:
-228.03 USD
Profitto lordo:
4 716.81 USD (85 974 pips)
Perdita lorda:
-2 501.67 USD (38 329 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (520.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.81 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
99.32%
Massimo carico di deposito:
3.40%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
246 (46.77%)
Short Trade:
280 (53.23%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
10.04 USD
Perdita media:
-44.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-173.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.03 USD (1)
Crescita mensile:
2.90%
Previsione annuale:
35.24%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
323.47 USD (12.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.77% (258.29 USD)
Per equità:
14.05% (743.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|64
|EURNZD
|49
|NZDCAD
|46
|EURGBP
|45
|NZDUSD
|41
|USDCAD
|39
|USDCHF
|32
|CADCHF
|28
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|23
|AUDUSD
|21
|GBPCHF
|20
|GBPAUD
|16
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|12
|AUDNZD
|8
|AUDCHF
|8
|XAUUSD
|7
|USDSGD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|294
|EURNZD
|182
|NZDCAD
|36
|EURGBP
|204
|NZDUSD
|275
|USDCAD
|232
|USDCHF
|-180
|CADCHF
|164
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|277
|EURUSD
|305
|AUDUSD
|25
|GBPCHF
|208
|GBPAUD
|-84
|GBPCAD
|-57
|EURCAD
|274
|AUDNZD
|4
|AUDCHF
|27
|XAUUSD
|0
|USDSGD
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.8K
|EURNZD
|7K
|NZDCAD
|4.2K
|EURGBP
|-543
|NZDUSD
|4.1K
|USDCAD
|5K
|USDCHF
|-106
|CADCHF
|2.3K
|EURAUD
|1.6K
|GBPUSD
|4.1K
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|1.7K
|GBPCHF
|1.9K
|GBPAUD
|-862
|GBPCAD
|-1K
|EURCAD
|4.2K
|AUDNZD
|786
|AUDCHF
|394
|XAUUSD
|340
|USDSGD
|252
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.88 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +520.81 USD
Massima perdita consecutiva: -173.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.59 × 243
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 183
|
itexsys-Platform
|1.14 × 14
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
This is a transparent and disciplined trading journey focused on consistent growth with smart risk. We believe in learning, adapting, and growing together through well-tested strategies and proven Expert Advisors (EAs).
Our approach combines medium- and low-risk EAs with solid risk management to build long-term equity growth.
All accounts are monitored closely, and performance is reviewed regularly to ensure stability and sustainability
