Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 InstaForex-Server 0.00 × 4 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 FXPIG-Server 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 87 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 ICTrading-MT5-4 0.42 × 31 ICMarketsSC-MT5-4 0.66 × 2510 Exness-MT5Real10 0.80 × 5 itexsys-Platform 0.88 × 8 ICMarketsSC-MT5-2 1.05 × 3348 FusionMarkets-Live 1.05 × 109 Exness-MT5Real5 1.09 × 35 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 RoboForex-ECN 1.31 × 124 Exness-MT5Real2 1.43 × 7 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 BlackBullMarkets-Live 1.50 × 2 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 VantageInternational-Live 4 1.61 × 119 Axiory-Live 1.64 × 69 Opogroup-Server1 1.72 × 29 Forex.com-Live 536 1.79 × 160 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 1 28 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya