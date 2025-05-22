SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalper Investor M15 Reverse
Ihor Otkydach

Scalper Investor M15 Reverse

Ihor Otkydach
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
156 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (11.86%)
En iyi işlem:
12.46 USD
En kötü işlem:
-32.83 USD
Brüt kâr:
308.50 USD (30 175 pips)
Brüt zarar:
-171.90 USD (12 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (42.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.93 USD (23)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
93.52%
Maks. mevduat yükü:
3.51%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
93 (52.54%)
Satış işlemleri:
84 (47.46%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-8.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-45.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.14 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.88%
Yıllık tahmin:
-7.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
45.26 USD (6.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.59% (19.69 USD)
Varlığa göre:
13.65% (73.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 31
NZDUSD 24
AUDCAD 21
AUDSGD 20
EURGBP 20
EURNZD 16
EURUSD 14
EURCAD 13
NZDCAD 7
USDSGD 6
AUDUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD -15
NZDUSD 22
AUDCAD 29
AUDSGD 13
EURGBP 6
EURNZD -3
EURUSD 55
EURCAD 52
NZDCAD 2
USDSGD 11
AUDUSD -37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -805
NZDUSD 1.8K
AUDCAD 3.6K
AUDSGD 1.6K
EURGBP 243
EURNZD 1.9K
EURUSD 4K
EURCAD 5.2K
NZDCAD 449
USDSGD 882
AUDUSD -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.46 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +42.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.42 × 31
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 2510
Exness-MT5Real10
0.80 × 5
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 3348
FusionMarkets-Live
1.05 × 109
Exness-MT5Real5
1.09 × 35
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
RoboForex-ECN
1.31 × 124
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.61 × 119
Axiory-Live
1.64 × 69
Opogroup-Server1
1.72 × 29
Forex.com-Live 536
1.79 × 160
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
28 daha fazla...
This is a trading signal on my SCALPER INVESTOR https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalper Investor M15 Reverse
Ayda 999 USD
23%
0
0
USD
2.4K
USD
18
100%
177
88%
94%
1.79
0.77
USD
14%
1:500
Kopyala

