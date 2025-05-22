SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalper Investor M15 Reverse
Ihor Otkydach

Scalper Investor M15 Reverse

Ihor Otkydach
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
156 (88.13%)
Loss Trade:
21 (11.86%)
Best Trade:
12.46 USD
Worst Trade:
-32.83 USD
Profitto lordo:
308.50 USD (30 175 pips)
Perdita lorda:
-171.90 USD (12 895 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (42.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.93 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
93.52%
Massimo carico di deposito:
3.51%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
93 (52.54%)
Short Trade:
84 (47.46%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-8.19 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-45.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.14 USD (2)
Crescita mensile:
-0.88%
Previsione annuale:
-7.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
45.26 USD (6.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (19.69 USD)
Per equità:
13.65% (73.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 31
NZDUSD 24
AUDCAD 21
AUDSGD 20
EURGBP 20
EURNZD 16
EURUSD 14
EURCAD 13
NZDCAD 7
USDSGD 6
AUDUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD -15
NZDUSD 22
AUDCAD 29
AUDSGD 13
EURGBP 6
EURNZD -3
EURUSD 55
EURCAD 52
NZDCAD 2
USDSGD 11
AUDUSD -37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -805
NZDUSD 1.8K
AUDCAD 3.6K
AUDSGD 1.6K
EURGBP 243
EURNZD 1.9K
EURUSD 4K
EURCAD 5.2K
NZDCAD 449
USDSGD 882
AUDUSD -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.46 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +42.93 USD
Massima perdita consecutiva: -45.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.42 × 31
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 2510
Exness-MT5Real10
0.80 × 5
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 3348
FusionMarkets-Live
1.05 × 109
Exness-MT5Real5
1.09 × 35
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
RoboForex-ECN
1.31 × 124
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.61 × 119
Axiory-Live
1.64 × 69
Opogroup-Server1
1.72 × 29
Forex.com-Live 536
1.79 × 160
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
28 più
This is a trading signal on my SCALPER INVESTOR https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 20:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 09:50
Share of trading days is too low
2025.05.23 09:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.22 16:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
