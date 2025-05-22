- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
156 (88.13%)
Loss Trade:
21 (11.86%)
Best Trade:
12.46 USD
Worst Trade:
-32.83 USD
Profitto lordo:
308.50 USD (30 175 pips)
Perdita lorda:
-171.90 USD (12 895 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (42.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.93 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
93.52%
Massimo carico di deposito:
3.51%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
93 (52.54%)
Short Trade:
84 (47.46%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-8.19 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-45.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.14 USD (2)
Crescita mensile:
-0.88%
Previsione annuale:
-7.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
45.26 USD (6.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (19.69 USD)
Per equità:
13.65% (73.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|31
|NZDUSD
|24
|AUDCAD
|21
|AUDSGD
|20
|EURGBP
|20
|EURNZD
|16
|EURUSD
|14
|EURCAD
|13
|NZDCAD
|7
|USDSGD
|6
|AUDUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|-15
|NZDUSD
|22
|AUDCAD
|29
|AUDSGD
|13
|EURGBP
|6
|EURNZD
|-3
|EURUSD
|55
|EURCAD
|52
|NZDCAD
|2
|USDSGD
|11
|AUDUSD
|-37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-805
|NZDUSD
|1.8K
|AUDCAD
|3.6K
|AUDSGD
|1.6K
|EURGBP
|243
|EURNZD
|1.9K
|EURUSD
|4K
|EURCAD
|5.2K
|NZDCAD
|449
|USDSGD
|882
|AUDUSD
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.46 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +42.93 USD
Massima perdita consecutiva: -45.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.42 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.66 × 2510
|
Exness-MT5Real10
|0.80 × 5
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 3348
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 109
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 35
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
RoboForex-ECN
|1.31 × 124
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
VantageInternational-Live 4
|1.61 × 119
|
Axiory-Live
|1.64 × 69
|
Opogroup-Server1
|1.72 × 29
|
Forex.com-Live 536
|1.79 × 160
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
