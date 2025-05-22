SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Scalper Investor M15 Reverse
Ihor Otkydach

Scalper Investor M15 Reverse

Ihor Otkydach
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
156 (88.13%)
Perte trades:
21 (11.86%)
Meilleure transaction:
12.46 USD
Pire transaction:
-32.83 USD
Bénéfice brut:
308.50 USD (30 175 pips)
Perte brute:
-171.90 USD (12 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (42.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.93 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
93.52%
Charge de dépôt maximale:
3.51%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.02
Longs trades:
93 (52.54%)
Courts trades:
84 (47.46%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
1.98 USD
Perte moyenne:
-8.19 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-45.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.14 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.88%
Prévision annuelle:
-7.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
45.26 USD (6.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.59% (19.69 USD)
Par fonds propres:
13.65% (73.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 31
NZDUSD 24
AUDCAD 21
AUDSGD 20
EURGBP 20
EURNZD 16
EURUSD 14
EURCAD 13
NZDCAD 7
USDSGD 6
AUDUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD -15
NZDUSD 22
AUDCAD 29
AUDSGD 13
EURGBP 6
EURNZD -3
EURUSD 55
EURCAD 52
NZDCAD 2
USDSGD 11
AUDUSD -37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -805
NZDUSD 1.8K
AUDCAD 3.6K
AUDSGD 1.6K
EURGBP 243
EURNZD 1.9K
EURUSD 4K
EURCAD 5.2K
NZDCAD 449
USDSGD 882
AUDUSD -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.46 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +42.93 USD
Perte consécutive maximale: -45.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.42 × 31
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 2505
Exness-MT5Real10
0.80 × 5
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 3348
FusionMarkets-Live
1.05 × 109
Exness-MT5Real5
1.09 × 35
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
RoboForex-ECN
1.31 × 124
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.61 × 119
Axiory-Live
1.64 × 69
Opogroup-Server1
1.72 × 29
Forex.com-Live 536
1.79 × 160
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
28 plus...
This is a trading signal on my SCALPER INVESTOR https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 20:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 09:50
Share of trading days is too low
2025.05.23 09:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.22 16:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
