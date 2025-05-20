SinyallerBölümler
Hans Juergen Tormann

Grid High Risk

Hans Juergen Tormann
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
530
Kârla kapanan işlemler:
275 (51.88%)
Zararla kapanan işlemler:
255 (48.11%)
En iyi işlem:
47.40 USD
En kötü işlem:
-46.46 USD
Brüt kâr:
887.98 USD (46 353 pips)
Brüt zarar:
-675.89 USD (55 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (13.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.95 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
69.06%
Maks. mevduat yükü:
10.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
229 (43.21%)
Satış işlemleri:
301 (56.79%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
3.23 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-22.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.46 USD (1)
Aylık büyüme:
1.74%
Yıllık tahmin:
21.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.25 USD
Maksimum:
51.72 USD (1.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (50.20 USD)
Varlığa göre:
5.80% (181.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 72
EURCAD 46
AUDJPY 45
EURJPY 39
GBPUSD 36
USDCHF 29
EURGBP 28
EURAUD 26
EURNZD 23
AUDCHF 23
AUDCAD 18
NZDJPY 17
GBPNZD 16
CHFJPY 15
CADJPY 15
EURCHF 14
USDJPY 13
AUDUSD 11
GBPJPY 10
NZDCAD 10
NZDUSD 8
USDCAD 7
USDSGD 3
NZDCHF 3
GBPAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 42
EURCAD 31
AUDJPY 9
EURJPY 23
GBPUSD 22
USDCHF 38
EURGBP 9
EURAUD -22
EURNZD 13
AUDCHF -6
AUDCAD 11
NZDJPY -7
GBPNZD -3
CHFJPY 4
CADJPY 4
EURCHF 7
USDJPY 7
AUDUSD 7
GBPJPY 11
NZDCAD 8
NZDUSD 5
USDCAD 0
USDSGD 1
NZDCHF -1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 150
EURCAD 492
AUDJPY -2.7K
EURJPY -327
GBPUSD 377
USDCHF 1.4K
EURGBP -177
EURAUD -4.4K
EURNZD -487
AUDCHF -1.1K
AUDCAD 890
NZDJPY -1.6K
GBPNZD -1.3K
CHFJPY -499
CADJPY -769
EURCHF 180
USDJPY -190
AUDUSD 119
GBPJPY 803
NZDCAD 729
NZDUSD 330
USDCAD -473
USDSGD 28
NZDCHF -173
GBPAUD -199
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.40 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 9902
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 6232
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
OxSecurities-Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 226
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICTrading-MT5-4
1.08 × 40
itexsys-Platform
1.10 × 21
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 daha fazla...
This Grid Trading System is configured for high risk.  Regular profit withdrawal is essential. The risk of leaving funds in this account to achieve compounding returns is too high. If you prefer a less volatile approach or aim for compounding, please explore my lower-risk signals.


How to follow a Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


İnceleme yok
2025.07.28 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 12:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 18:09
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.20 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.20 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Grid High Risk
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
3.2K
USD
19
99%
530
51%
69%
1.31
0.40
USD
6%
1:500
