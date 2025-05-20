- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
530
Kârla kapanan işlemler:
275 (51.88%)
Zararla kapanan işlemler:
255 (48.11%)
En iyi işlem:
47.40 USD
En kötü işlem:
-46.46 USD
Brüt kâr:
887.98 USD (46 353 pips)
Brüt zarar:
-675.89 USD (55 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (13.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.95 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
69.06%
Maks. mevduat yükü:
10.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
229 (43.21%)
Satış işlemleri:
301 (56.79%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
3.23 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-22.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.46 USD (1)
Aylık büyüme:
1.74%
Yıllık tahmin:
21.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.25 USD
Maksimum:
51.72 USD (1.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (50.20 USD)
Varlığa göre:
5.80% (181.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|EURCAD
|46
|AUDJPY
|45
|EURJPY
|39
|GBPUSD
|36
|USDCHF
|29
|EURGBP
|28
|EURAUD
|26
|EURNZD
|23
|AUDCHF
|23
|AUDCAD
|18
|NZDJPY
|17
|GBPNZD
|16
|CHFJPY
|15
|CADJPY
|15
|EURCHF
|14
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|11
|GBPJPY
|10
|NZDCAD
|10
|NZDUSD
|8
|USDCAD
|7
|USDSGD
|3
|NZDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|42
|EURCAD
|31
|AUDJPY
|9
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|38
|EURGBP
|9
|EURAUD
|-22
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|-6
|AUDCAD
|11
|NZDJPY
|-7
|GBPNZD
|-3
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|4
|EURCHF
|7
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|11
|NZDCAD
|8
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|0
|USDSGD
|1
|NZDCHF
|-1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|150
|EURCAD
|492
|AUDJPY
|-2.7K
|EURJPY
|-327
|GBPUSD
|377
|USDCHF
|1.4K
|EURGBP
|-177
|EURAUD
|-4.4K
|EURNZD
|-487
|AUDCHF
|-1.1K
|AUDCAD
|890
|NZDJPY
|-1.6K
|GBPNZD
|-1.3K
|CHFJPY
|-499
|CADJPY
|-769
|EURCHF
|180
|USDJPY
|-190
|AUDUSD
|119
|GBPJPY
|803
|NZDCAD
|729
|NZDUSD
|330
|USDCAD
|-473
|USDSGD
|28
|NZDCHF
|-173
|GBPAUD
|-199
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.40 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.79 × 9902
|
FusionMarkets-Live
|0.84 × 255
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 6232
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 226
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.08 × 40
|
itexsys-Platform
|1.10 × 21
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
This Grid Trading System is configured for high risk. Regular profit withdrawal is essential. The risk of leaving funds in this account to achieve compounding returns is too high. If you prefer a less volatile approach or aim for compounding, please explore my lower-risk signals.
How to follow a Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
19
99%
530
51%
69%
1.31
0.40
USD
USD
6%
1:500