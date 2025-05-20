SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Grid High Risk
Hans Juergen Tormann

Grid High Risk

Hans Juergen Tormann
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
523
Bénéfice trades:
271 (51.81%)
Perte trades:
252 (48.18%)
Meilleure transaction:
47.40 USD
Pire transaction:
-46.46 USD
Bénéfice brut:
877.51 USD (45 385 pips)
Perte brute:
-674.37 USD (55 011 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (13.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.95 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.06%
Charge de dépôt maximale:
10.55%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
3.93
Longs trades:
225 (43.02%)
Courts trades:
298 (56.98%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
3.24 USD
Perte moyenne:
-2.68 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-22.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.46 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.35%
Prévision annuelle:
18.32%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.25 USD
Maximal:
51.72 USD (1.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.63% (50.20 USD)
Par fonds propres:
5.80% (181.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 70
AUDJPY 45
EURCAD 45
EURJPY 36
GBPUSD 35
USDCHF 29
EURGBP 28
EURAUD 26
EURNZD 23
AUDCHF 23
AUDCAD 18
NZDJPY 17
GBPNZD 16
CHFJPY 15
CADJPY 15
EURCHF 14
USDJPY 13
AUDUSD 11
GBPJPY 10
NZDCAD 10
NZDUSD 8
USDCAD 7
USDSGD 3
NZDCHF 3
GBPAUD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 42
AUDJPY 9
EURCAD 28
EURJPY 22
GBPUSD 17
USDCHF 38
EURGBP 9
EURAUD -22
EURNZD 13
AUDCHF -6
AUDCAD 11
NZDJPY -7
GBPNZD -3
CHFJPY 4
CADJPY 4
EURCHF 7
USDJPY 7
AUDUSD 7
GBPJPY 11
NZDCAD 8
NZDUSD 5
USDCAD 0
USDSGD 1
NZDCHF -1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 167
AUDJPY -2.7K
EURCAD 173
EURJPY -303
GBPUSD -142
USDCHF 1.4K
EURGBP -177
EURAUD -4.4K
EURNZD -487
AUDCHF -1.1K
AUDCAD 890
NZDJPY -1.6K
GBPNZD -1.3K
CHFJPY -499
CADJPY -769
EURCHF 180
USDJPY -190
AUDUSD 119
GBPJPY 803
NZDCAD 729
NZDUSD 330
USDCAD -473
USDSGD 28
NZDCHF -173
GBPAUD -199
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 9902
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 6225
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
OxSecurities-Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 226
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICTrading-MT5-4
1.08 × 40
itexsys-Platform
1.10 × 21
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 plus...
This Grid Trading System is configured for high risk.  Regular profit withdrawal is essential. The risk of leaving funds in this account to achieve compounding returns is too high. If you prefer a less volatile approach or aim for compounding, please explore my lower-risk signals.


How to follow a Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


Aucun avis
2025.07.28 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 12:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 18:09
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.20 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.20 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
