Hans Juergen Tormann

Grid High Risk

Hans Juergen Tormann
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
530
Profit Trade:
275 (51.88%)
Loss Trade:
255 (48.11%)
Best Trade:
47.40 USD
Worst Trade:
-46.46 USD
Profitto lordo:
887.98 USD (46 353 pips)
Perdita lorda:
-675.89 USD (55 182 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.95 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
69.06%
Massimo carico di deposito:
10.55%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
229 (43.21%)
Short Trade:
301 (56.79%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
3.23 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-22.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.46 USD (1)
Crescita mensile:
1.74%
Previsione annuale:
21.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.25 USD
Massimale:
51.72 USD (1.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.63% (50.20 USD)
Per equità:
5.80% (181.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 72
EURCAD 46
AUDJPY 45
EURJPY 39
GBPUSD 36
USDCHF 29
EURGBP 28
EURAUD 26
EURNZD 23
AUDCHF 23
AUDCAD 18
NZDJPY 17
GBPNZD 16
CHFJPY 15
CADJPY 15
EURCHF 14
USDJPY 13
AUDUSD 11
GBPJPY 10
NZDCAD 10
NZDUSD 8
USDCAD 7
USDSGD 3
NZDCHF 3
GBPAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 42
EURCAD 31
AUDJPY 9
EURJPY 23
GBPUSD 22
USDCHF 38
EURGBP 9
EURAUD -22
EURNZD 13
AUDCHF -6
AUDCAD 11
NZDJPY -7
GBPNZD -3
CHFJPY 4
CADJPY 4
EURCHF 7
USDJPY 7
AUDUSD 7
GBPJPY 11
NZDCAD 8
NZDUSD 5
USDCAD 0
USDSGD 1
NZDCHF -1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 150
EURCAD 492
AUDJPY -2.7K
EURJPY -327
GBPUSD 377
USDCHF 1.4K
EURGBP -177
EURAUD -4.4K
EURNZD -487
AUDCHF -1.1K
AUDCAD 890
NZDJPY -1.6K
GBPNZD -1.3K
CHFJPY -499
CADJPY -769
EURCHF 180
USDJPY -190
AUDUSD 119
GBPJPY 803
NZDCAD 729
NZDUSD 330
USDCAD -473
USDSGD 28
NZDCHF -173
GBPAUD -199
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.40 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.43 USD
Massima perdita consecutiva: -22.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 9902
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 6232
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
OxSecurities-Live
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 226
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICTrading-MT5-4
1.08 × 40
itexsys-Platform
1.10 × 21
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 più
This Grid Trading System is configured for high risk.  Regular profit withdrawal is essential. The risk of leaving funds in this account to achieve compounding returns is too high. If you prefer a less volatile approach or aim for compounding, please explore my lower-risk signals.


How to follow a Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


Non ci sono recensioni
2025.07.28 09:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 12:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 18:09
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.20 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.20 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
