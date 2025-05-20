- Büyüme
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
57 (58.16%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (41.84%)
En iyi işlem:
33.05 USD
En kötü işlem:
-170.39 USD
Brüt kâr:
454.32 USD (23 977 pips)
Brüt zarar:
-480.95 USD (13 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.59%
Maks. mevduat yükü:
246.89%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
56 (57.14%)
Satış işlemleri:
42 (42.86%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
7.97 USD
Ortalama zarar:
-11.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.35 USD (2)
Aylık büyüme:
-41.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.80 USD
Maksimum:
348.73 USD (50.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.43% (348.73 USD)
Varlığa göre:
76.06% (450.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-27
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.05 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 436
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 24
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 76
|
FlowBank-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 37
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 60
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 6
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 22
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
RannForex-Server
|0.00 × 64
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 2
|
BCS5-Real
|0.00 × 3
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 54
|
Alpari-Real01
|0.00 × 332
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 86
Eğer güvenilir bir sinyal arıyorsanız, bu doğru seçimdir. - Bu strateji, çoklu giriş taktiklerini ve sıkı risk yönetimini birleştiren, dikkatle tasarlanmış bir grid üzerine kurulmuştur.
- Düşük riskle sürdürülebilir büyümeyi tercih eden yatırımcılar için uygundur. - Sinyal kopyalama fonksiyonunun nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki linki takip edin: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
- Yüksek risk/yüksek ödül tercih edenler için, 500 dolar yatırıp benim yaptığım gibi kopyalamaları tavsiye edilir, fakat düşüşünüzün %20’ye ulaşabileceğini ve kârınızın ayda +/- %10 olacağını göz önünde bulundurun.
- Sinyal uzun vadeli yatırım için tasarlanmıştır, bu yüzden en az bir ila üç ay boyunca kopyalamanız/yatırım yapmanız gerekir. - Ticarette kutsal kase diye bir şey yoktur. Bu yüzden sadece kaybetmeyi göze aldığınız parayla yatırım yapın.
Sinyalim en iyi bu broker ile çalışıyor.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
476
USD
USD
21
63%
98
58%
100%
0.94
-0.27
USD
USD
76%
1:50