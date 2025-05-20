SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gurustr
Rim Askarov

Gurustr

Rim Askarov
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
RoboForex-Pro
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
57 (58.16%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (41.84%)
En iyi işlem:
33.05 USD
En kötü işlem:
-170.39 USD
Brüt kâr:
454.32 USD (23 977 pips)
Brüt zarar:
-480.95 USD (13 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.59%
Maks. mevduat yükü:
246.89%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
56 (57.14%)
Satış işlemleri:
42 (42.86%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
7.97 USD
Ortalama zarar:
-11.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.35 USD (2)
Aylık büyüme:
-41.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.80 USD
Maksimum:
348.73 USD (50.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.43% (348.73 USD)
Varlığa göre:
76.06% (450.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.05 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 436
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 24
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 76
FlowBank-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 37
ICTrading-MT5-4
0.00 × 60
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
DooTechnology-Live
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 22
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
RannForex-Server
0.00 × 64
GemTradeCo-Live
0.00 × 2
BCS5-Real
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 54
Alpari-Real01
0.00 × 332
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 86
125 daha fazla...
Eğer güvenilir bir sinyal arıyorsanız, bu doğru seçimdir. - Bu strateji, çoklu giriş taktiklerini ve sıkı risk yönetimini birleştiren, dikkatle tasarlanmış bir grid üzerine kurulmuştur.
- Düşük riskle sürdürülebilir büyümeyi tercih eden yatırımcılar için uygundur. - Sinyal kopyalama fonksiyonunun nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki linki takip edin: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber


- Yüksek risk/yüksek ödül tercih edenler için, 500 dolar yatırıp benim yaptığım gibi kopyalamaları tavsiye edilir, fakat düşüşünüzün %20’ye ulaşabileceğini ve kârınızın ayda +/- %10 olacağını göz önünde bulundurun.


- Sinyal uzun vadeli yatırım için tasarlanmıştır, bu yüzden en az bir ila üç ay boyunca kopyalamanız/yatırım yapmanız gerekir. - Ticarette kutsal kase diye bir şey yoktur. Bu yüzden sadece kaybetmeyi göze aldığınız parayla yatırım yapın.



Sinyalim en iyi bu broker ile çalışıyor.
İnceleme yok
2025.10.10 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 14.66% of days out of the 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
