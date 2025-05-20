Eğer güvenilir bir sinyal arıyorsanız, bu doğru seçimdir. - Bu strateji, çoklu giriş taktiklerini ve sıkı risk yönetimini birleştiren, dikkatle tasarlanmış bir grid üzerine kurulmuştur.

- Düşük riskle sürdürülebilir büyümeyi tercih eden yatırımcılar için uygundur. - Sinyal kopyalama fonksiyonunun nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki linki takip edin: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber









- Yüksek risk/yüksek ödül tercih edenler için, 500 dolar yatırıp benim yaptığım gibi kopyalamaları tavsiye edilir, fakat düşüşünüzün %20'ye ulaşabileceğini ve kârınızın ayda +/- %10 olacağını göz önünde bulundurun.









- Sinyal uzun vadeli yatırım için tasarlanmıştır, bu yüzden en az bir ila üç ay boyunca kopyalamanız/yatırım yapmanız gerekir. - Ticarette kutsal kase diye bir şey yoktur. Bu yüzden sadece kaybetmeyi göze aldığınız parayla yatırım yapın.













Sinyalim en iyi bu broker ile çalışıyor.