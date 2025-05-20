SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend ic
Yi Jian Feng

Trend ic

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 296
Kârla kapanan işlemler:
792 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
504 (38.89%)
En iyi işlem:
384.76 USD
En kötü işlem:
-1 581.33 USD
Brüt kâr:
64 539.19 USD (12 414 094 pips)
Brüt zarar:
-63 214.38 USD (11 765 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 418.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 633.80 USD (15)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
56.59%
Maks. mevduat yükü:
15.74%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
690 (53.24%)
Satış işlemleri:
606 (46.76%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
81.49 USD
Ortalama zarar:
-125.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-32.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 581.33 USD (1)
Aylık büyüme:
45.75%
Yıllık tahmin:
555.11%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 344.08 USD
Maksimum:
6 123.04 USD (106.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.04% (6 123.67 USD)
Varlığa göre:
18.32% (1 212.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 699
XAUUSD 423
USDJPY 42
JP225 35
EURUSD 28
US30 28
US500 16
GBPUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -1.5K
XAUUSD 2.6K
USDJPY 717
JP225 54
EURUSD 201
US30 -242
US500 -185
GBPUSD -267
USDCAD -6
GBPJPY -2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 679K
XAUUSD 14K
USDJPY 4K
JP225 1.7K
EURUSD 673
US30 -29K
US500 -20K
GBPUSD -708
USDCAD -47
GBPJPY -33
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +384.76 USD
En kötü işlem: -1 581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 418.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 664
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.80 × 895
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
134 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 10:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 12:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 20:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
