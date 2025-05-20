- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 296
Kârla kapanan işlemler:
792 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
504 (38.89%)
En iyi işlem:
384.76 USD
En kötü işlem:
-1 581.33 USD
Brüt kâr:
64 539.19 USD (12 414 094 pips)
Brüt zarar:
-63 214.38 USD (11 765 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 418.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 633.80 USD (15)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
56.59%
Maks. mevduat yükü:
15.74%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
690 (53.24%)
Satış işlemleri:
606 (46.76%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
81.49 USD
Ortalama zarar:
-125.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-32.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 581.33 USD (1)
Aylık büyüme:
45.75%
Yıllık tahmin:
555.11%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 344.08 USD
Maksimum:
6 123.04 USD (106.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.04% (6 123.67 USD)
Varlığa göre:
18.32% (1 212.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|699
|XAUUSD
|423
|USDJPY
|42
|JP225
|35
|EURUSD
|28
|US30
|28
|US500
|16
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|2.6K
|USDJPY
|717
|JP225
|54
|EURUSD
|201
|US30
|-242
|US500
|-185
|GBPUSD
|-267
|USDCAD
|-6
|GBPJPY
|-2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|679K
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|4K
|JP225
|1.7K
|EURUSD
|673
|US30
|-29K
|US500
|-20K
|GBPUSD
|-708
|USDCAD
|-47
|GBPJPY
|-33
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +384.76 USD
En kötü işlem: -1 581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 418.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
itexsys-Platform
|0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 664
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
Exness-MT5Real8
|0.80 × 895
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
40%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
19
96%
1 296
61%
57%
1.02
1.02
USD
USD
64%
1:500