Yi Jian Feng

Trend ic

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 296
Profit Trade:
792 (61.11%)
Loss Trade:
504 (38.89%)
Best Trade:
384.76 USD
Worst Trade:
-1 581.33 USD
Profitto lordo:
64 539.19 USD (12 414 094 pips)
Perdita lorda:
-63 214.38 USD (11 765 610 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1 418.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 633.80 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
56.59%
Massimo carico di deposito:
15.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
690 (53.24%)
Short Trade:
606 (46.76%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
81.49 USD
Perdita media:
-125.43 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-32.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 581.33 USD (1)
Crescita mensile:
45.75%
Previsione annuale:
555.11%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 344.08 USD
Massimale:
6 123.04 USD (106.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.04% (6 123.67 USD)
Per equità:
18.32% (1 212.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 699
XAUUSD 423
USDJPY 42
JP225 35
EURUSD 28
US30 28
US500 16
GBPUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -1.5K
XAUUSD 2.6K
USDJPY 717
JP225 54
EURUSD 201
US30 -242
US500 -185
GBPUSD -267
USDCAD -6
GBPJPY -2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 679K
XAUUSD 14K
USDJPY 4K
JP225 1.7K
EURUSD 673
US30 -29K
US500 -20K
GBPUSD -708
USDCAD -47
GBPJPY -33
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +384.76 USD
Worst Trade: -1 581 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 418.67 USD
Massima perdita consecutiva: -32.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 664
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.80 × 895
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
134 più
