- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 296
Profit Trade:
792 (61.11%)
Loss Trade:
504 (38.89%)
Best Trade:
384.76 USD
Worst Trade:
-1 581.33 USD
Profitto lordo:
64 539.19 USD (12 414 094 pips)
Perdita lorda:
-63 214.38 USD (11 765 610 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1 418.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 633.80 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
56.59%
Massimo carico di deposito:
15.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
690 (53.24%)
Short Trade:
606 (46.76%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
81.49 USD
Perdita media:
-125.43 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-32.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 581.33 USD (1)
Crescita mensile:
45.75%
Previsione annuale:
555.11%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 344.08 USD
Massimale:
6 123.04 USD (106.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.04% (6 123.67 USD)
Per equità:
18.32% (1 212.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|699
|XAUUSD
|423
|USDJPY
|42
|JP225
|35
|EURUSD
|28
|US30
|28
|US500
|16
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|2.6K
|USDJPY
|717
|JP225
|54
|EURUSD
|201
|US30
|-242
|US500
|-185
|GBPUSD
|-267
|USDCAD
|-6
|GBPJPY
|-2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|679K
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|4K
|JP225
|1.7K
|EURUSD
|673
|US30
|-29K
|US500
|-20K
|GBPUSD
|-708
|USDCAD
|-47
|GBPJPY
|-33
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +384.76 USD
Worst Trade: -1 581 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 418.67 USD
Massima perdita consecutiva: -32.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 664
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 895
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
134 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
40%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
19
96%
1 296
61%
57%
1.02
1.02
USD
USD
64%
1:500